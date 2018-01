Wildeshausen Ein hartes Stück Arbeit liegt hinter der Wildeshauser Hardrock-Band Honeytruck. Das Ergebnis ist rund und glänzt: Sängerin Angelika Stelter, die Gitarristen Sebastian Twele und Immanuel Schulze, Schlagzeuger Niko Klerings sowie Bassist Bernd Spille haben ihre erste CD eingespielt. Sie gibt’s ab 23. Februar unter www.honeytruck.de und im Elektrofachmarkt Euronics in Wildeshausen erhältlich. Die Aufnahmen fanden 2017 in einem Studio in Lübeck statt. „Mit Lasse Lammert fanden wir einen Musikproduzenten, der sein Handwerk versteht und uns über zwei Wochen abverlangte. Doch die Arbeit hat sich gelohnt“, sagen die Musiker.

Um dieses besondere Ereignis würdig zu feiern, findet einen Tag nach Veröffentlichung, am Samstag, 24. Februar, die CD-Release-Party im „Kayserhaus“ in Wildeshausen statt. Die Tickets für diesen Abend sind im Vorverkauf für acht Euro erhältlich. Anlaufstellen sind die NWZ-Geschäftsstelle an der Westerstraße 25 in Wildeshausen, das Kayserhaus (Kleine Straße 18) sowie bei der Band per E-Mail über honeytruck@online.de. Für Kurzentschlossene wird es Tickets für zehn Euro an der Abendkasse geben.

Auch für Unterstützung haben die fünf Wildeshauser gesorgt. Die Band „Endstation“, die sich seit 2016 mit Leidenschaft dem Deutsch-Punk widmet, wird ebenfalls einige handgemachte Songs zum Besten geben. Am 13. Januar hatten die vier Musiker Marco Stelljes (Schlagzeug), Mario Leupers (Bass), Philipp Jaksch (Gitarre) und Susann Ideker (Gesang) ihre Feuertaufe im Bistro Journal in Schwanewede.