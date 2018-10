Wildeshausen Das schönste Kompliment, das ein Mann einer Frau machen kann, ist ein Heiratsantrag. Mit diesem Grethe-Weiser-Zitat leitet TV-Promi und Moderator Jan Kralitschka am Sonntag die Modenschau bei der zweiten Wildeshauser Hochzeitsmesse ein. Anschließend ist es an den sympathischen Laien-Models, traumhafte Brautkleider von Bukee aus Oldenburg, atemberaubende Abendgarderobe von Mode Arlinghaus und kostbare Schmuckkreationen von Meyer & Rademacher zu präsentieren.

Kralitschka, der zuletzt als Juror in der RTL-II–Show „Curvy Supermodel“ fungierte, hat mit Viktoria Rolfs aus Bremen auch gleich ein kurviges Model mitgebracht, das im spitzenbesetzten, schulterfreien Brautkleid glänzt.

„Uns ist es wichtig, jede Braut typgerecht auszustatten“, betont Carola Meiwald von Bukee. Eine quirlige Frau werde in einem ruhigen Kleid ebenso wenig glücklich wie eine schlichte im verspielten Rüschentraum.

Vielfältig präsentiert sich nach Angaben von Elena Boving vom Modehaus Arlinghaus auch die aktuelle Abendmode: Ob lang oder kurz, mit Jersey, Tüll oder Chiffon: Alles sei möglich. Bei den Farben seien neben Rot, Royal- und Dunkelblau auch ein grau schimmerndes Rosé sowie Bordeaux ein großes Thema. Und bei den Herren: „Schauen Sie Jan Kralitschka an, der macht alles richtig“, schmunzelt Boving und verweist auf den Traum vieler Frauen, der heute einen dunkelblauen Anzug und – ganz wichtig – cognacfarbene Schuhe trägt.

„Bei den Frisuren geht der Trend nach wie vor in Richtung Locken und Vintage“, ergänzt Sabrina Grünfelder vom gleichnamigen Salon in Großenkneten. Sie freut sich schon darauf, dass ihr Geschäft ab 2019 neben Brautfrisuren und -Make-up auch Brautkleider anbieten wird.

Vielerlei Anregungen gibt es an diesem Sonntag für angehende Brautpaare auch im Entertainmentbereich. Hier demonstrieren Feuerwerk-Anbieter, DJs, Ausrüster für Junggesellenabschiede, Zauberer und Event-Sänger ihr Können.

„Leider haben die Kirchen abgesagt“, bedauert Veranstalterin Manuela Grube vom Café Schräubchen. Doch zumindest das Wildeshauser Standesamt lässt es sich nicht nehmen, Verliebte und Verlobte über seine Angebote zu informieren. Heidi Rösler, Christa Kamphaus, Ursula Kellermann und Karl-Heinz Mucker wechseln sich ab und haben für Heiratswillige nicht nur symbolträchtige Nimm- 2-Bonbons, sondern auch den ehrwürdigen Eichentisch aus dem Trauzimmer im alten Rathaus mitgebracht.

Und wohin in den Flitterwochen? „Da geht natürlich nichts über eine romantische Schiffsreise in die Karibik, auf die Malediven oder zu den Kanaren“, empfiehlt Cordula Kramer vom ADAC-Reisebüro. In einer schönen Balkonkabine lasse es sich mit einem Cocktail in der Hand perfekt flittern...

