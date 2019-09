Wildeshausen Zu ihrem 25. Geburtstag haben sich die Jazzfreunde Wildeshausen das beste Geschenk selbst gemacht: drei hinreißende Konzerte in Folge. Mit den Auftritten der schwedischen Second Line Jazzband am Freitag und Axel Zwingenberger & Frank-Muschalle-Trio am Samstag (beide in der Kreismusikschule) sowie der Swinging Feetwarmers Jazzband am Sonntag im Garten des „Alten Amtshauses“ am Sonntag haben sie Wildeshausen ein Jazz-Wochenende der Extraklasse beschert. Insgesamt mehr als 600 Gäste erlebten dieses Jubiläumsprogramm.

„Zwei Weltklassepianisten und eine sensationelle Rhythmusgruppe“: So fasste Jazzfreunde-Vorsitzender Jörg Skrzippek den Auftritt von Boogie-Woogie-Legende Axel Zwingenberger und des Frank-Muschalle-Trios zusammen. Da war es 23.30 Uhr, und selbst nach dreieinhalb Stunden zeigten die Musiker eine Spielfreude, die einfach unglaublich war. Frank Muschalle am Klavier, dazu der Wiener Peter Müller am Schlagzeug und Dani Gugolz am Kontrabass: ein Genuss.

„Er ist in den großen Konzerthäusern der Welt zu Hause, heute ist er in Wildeshausen“: So kündigte Muschalle Axel Zwingenberger an. Der Hamburger erzählte, dass der rollende Grundrhythmus des Boogie-Woogie die Dampfzüge nachahme. Es folgte ein Lied, das die Fahrt in einem großen Dampfexpress beschrieb. „Wie von Delmenhorst nach Harpstedt“, scherzte Zwingenberger. Wie er über die Tasten sauste, war schlicht faszinierend. Im Zusammenspiel mit dem Trio entstanden Stücke, die das Publikum hinrissen. Kurz vor dem Ende spielten Zwingenberger und Muschalle gar gemeinsam an einem Klavier. Mit „Down in the alley“, gesungen von Gugolz, endete der Konzertabend in der fast ausgeverkauften Musikschule. Er dürfte in den Annalen der Jazzfreunde auch in 25 Jahren beim nächsten Jubiläum noch zu finden sein.

Die Second Line Jazzband hatte am Freitagabend vor rund 120 Gästen das Festival eröffnet. Die sechs schwedischen Musiker, zum zweiten Mal in Wildeshausen, verstanden es ebenfalls, das Publikum voll auf ihre Seite zu ziehen und lieferten ein starkes Konzert ab.

Aus Schleswig-Holstein kamen die sieben Mitglieder der Swinging Feetwarmers Jazzband. Sie trafen exakt den Sound, der bei einem Jazz-Frühschoppen gefragt ist.