Jubilar: Auch in Krisenzeiten verliert er den Humor nicht

Wildeshausen Er nimmt das Leben mit Humor und verliert diesen auch in der jetzigen Krisenzeit nicht: Otto Willig feiert an diesem Donnerstag, 9. April, seinen 90. Geburtstag. Den besonderen Tag wollte der in Bremen geborene und aufgewachsene Rentner eigentlich gebührend feiern, doch die Corona-Krise machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Davon lässt er sich jedoch nicht unterkriegen.

Otto Willigs Werdegang beinhaltet jeweils 18 Jahre im Bremer Hafen in der Kohleförderung und 18 Jahre bei den Bremer Stadtwerken als Fachkrafthelfer. Durch seine Arbeit bei den Stadtwerken verschlug es ihn in einige Städte in Deutschland.

Seine Frau Ingrid, die von der Insel Borkum stammt, lernte ihren späteren Ehemann in Bremen kennen und lieben. 1956 gab sich das Paar das Ja-Wort und geht seitdem gemeinsam durch dick und dünn. Zwei Töchter vervollständigten die Familie.

1975 zog es das Ehepaar aus der großen Stadt nach Wildeshausen. In dieser Zeit pendelte Otto Willig für die Arbeit täglich nach Bremen. In Wildeshausen zogen Otto und Ingrid Willig mit auf das Grundstück ihrer Tochter und des Schwiegersohnes. Gemeinsam mit einem von insgesamt zwei Enkelkindern entstand ein Dreigenerationenhaus mit abgetrennten Wohnungen. Die beiden Enkelkinder sind der ganze Stolz des 90-Jährigen.

Als Tierliebhaber genießt Willig das heimische Glück mit Pferden, Hühnern und Pfauen, die er fröhlich bei ihrem Treiben beobachtet. Sie machen seinen Alltag bunter.

Seit seinem Umzug nach Wildeshausen ist der Rentner Mitglied in der Gilde und heute noch passives Mitglied im Spielmannszug. Zudem ist er Mitglied im Schützenverein Brettorf und blickt auf viele Auszeichnungen in der Vergangenheit zurück. An seinen Vereinen hängt der lebensfrohe 90-Jährige sehr.

Gerne verbringt er seine Zeit in der Natur und liebt es, spazieren zu gehen. Sein Umfeld bewundert besonders seine ausgesprochene Freundlichkeit in jeder Situation. In seiner Familie sei er vor allem für seine schlechten Witze bekannt und sorge stets für herzliches Lachen.

Willig begeht seinen Lebensabend entspannt. „Ich mache es mir einfach gemütlich“, betont er. Trotz Absage seiner Geburtstagsfeier verliert er sein Lachen nicht und genießt das Leben.

