Wildeshausen Das Ziel ist 1000 Kilometer von Wildeshausen entfernt und liegt in der Region Pays de la Loire: Das Wildeshauser Jugendzentrum Jott-Zett organisiert einen Jugendaustausch in der französischen Partnerstadt Evron. Start ist am 23. Juli, Rückkehr am 3. August.

Bei früheren Reisen sei die Gruppe immer erst nach Paris gefahren, sagt Roni Moklaschi, Jott-Zett-Mitarbeiter und Mitglied des Organisationsteams. „Aber die Kinder sind dann müde und aufgeregt. Paris interessiert in dem Moment nicht.“ Deshalb habe sich das Planungsteam entschieden, zuerst nach Evron zu fahren. Dort werden die Kinder und Jugendlichen für die ersten fünf Tage in einem Zeltlager unterkommen. Eine Gruppe Jugendlicher aus der Partnerstadt wird ebenfalls dort sein, um die Wildeshauser näher kennenzulernen und beim Zeltaufbau zu helfen. Gemeinsam geht es unter anderem zu einer Höhlenbesichtigung sowie zum Felsklettern in Saulges. Sie erkunden zudem die Städte St. Susan und Evron.

Anmelden können sich für den Jugendaustausch Mädchen und Jungen ab zwölf Jahre. Im Internet unter www.jugendzentrum.jimdo.com ist das Anmeldeformular zu finden. Dies ist zusammen mit 50 Euro Anzahlung im Jott-Zett abzugeben. Zuvor sollte dort angerufen werden unter Telefon 0 44 31/58 68.

Für den 27. Juli hat das Organisationsteam eine Wattwanderung in der Bucht der Insel Mont-Saint-Michel im Wattenmeer der Normandie gebucht – ein echter Höhepunkt der Frankreich-Reise, sagen die Organisatoren. Bekannt ist die Insel für das Kloster, das schon von Weitem zu sehen ist. „Ich freue mich jedes Jahr darauf“, schwärmt Moklaschi.

Nach Evron steuert die Reisegruppe St. Malo an. Neben einer Stadtrallye und einer Strandwanderung wird es dort zum Abschluss ein Eisessen geben – ein Programmpunkt, auf den sich die Jott-Zett-Mitarbeiter Jannes Logemann und Moklaschi ebenfalls besonders freuen. Am letzten Tag vor der Abreise aus Frankreich steht ein Besuch der Hauptstadt Paris auf dem Programm.

30, allerhöchstens 33 Kinder können sich für die Fahrt anmelden. Sie kostet insgesamt 250 Euro. Ein Schnäppchen, freut sich Moklaschi – denn allein schon der Bus kostet mehr als 7000 Euro. Dieser Preis ist durch die Unterstützung der Stadt und des deutsch-französischen Jugendwerks möglich. Die Kosten können auf Antrag ermäßigt werden. Infos erteilt Dirk Emmerich vom Jugendamt des Landkreises Oldenburg unter Telefon 0 44 31/8 52 56.

In Evron wird Jugendpfleger Bruno Massé die Gruppe mitbetreuen. Die Wildeshauser hingegen suchen sowohl noch Betreuer als auch Übersetzer. Wer Interesse an dieser Aufgabe hat, meldet sich bitte unter Telefon 0 44 31/58 68.