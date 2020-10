Kirche: Gottesdienst und Kerzenandacht

Wildeshausen Ein recht brisantes und sehr aktuelles Thema wird am Sonntag, 11. Oktober im 10-Uhr-Gottesdienst in der Wildeshauser Alexanderkirche aufgegriffen. Es geht um Verantwortung, um Wahrheit und Lüge.

Predigen wird Pastor Markus Löwe. Musikalisch bereichert wird der Gottesdienst von Kantor Ralf Grössler. Den Lektorendienst übernimmt Renate Tagher.

Erneut lädt die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde am Abend, Glockenschlag 19 Uhr, zur Kerzenandacht vor die/ bei Regen in die Alexanderkirche ein. Wenn die Andacht auf der Herrlichkeit gefeiert werden kann, ist auch wieder – mit Abstand- gemeinsames Singen möglich.

Möglich ist auch täglich (außer am Dienstag) zur persönlichen Andacht, zum Gebet, zum Anzünden einer Kerze oder einfach so in die Alexanderkirche zu kommen.