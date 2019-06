Wildeshausen Nach knapp vierjähriger Tätigkeit in der katholischen Kirchengemeinde St. Peter Wildeshausen ist Christopher Waide im Rahmen einer Heiligen Messe und mit einem Empfang im Waltberthaus verabschiedet worden. Der 27-jährige Theologe hat seine Ausbildung zum Pastoralreferenten erfolgreich abgeschlossen und wechselt nun ins Bistum Hildesheim. Gemeinsam mit Ehefrau Katharina ist Waide schon umgezogen.

Sein Mentor in der Kirchengemeinde, Pastoralreferent Matthias Goldberg, würdigte die Arbeit des jungen Kollegen. Waide hatte zunächst in einer Grundschule in Goldenstedt gearbeitet, um später auch an staatlichen Schulen unterrichten zu dürfen. Seit 2017 war der gebürtige Schweriner fest in der Kirchengemeinde St. Peter. Hier war er vor allem in der Jugendarbeit tätig – unter anderem bei der Messdienervorbereitung in Ahlhorn und in Wildeshausen sowie bei der Vorbereitung der Erstkommunionkinder und der Firmlinge. Auch Ferienzeltlager machte Waide mit großer Begeisterung. Zudem gewann er Einblicke in die Arbeit des Pfarreirates und der Ausschüsse, berichtete Goldberg.

„Es war eine sehr schöne Zeit“, sagte Waide später beim Empfang im Waltberthaus. Er habe die Jahre in der Kirchengemeinde sowie die vielen Begegnungen und Gespräche sehr genossen. Dies habe ihm „viel Kraft gegeben und Frucht gebracht für die weitere Arbeit“.

Pfarrer Ludger Brock bedankte sich für die Kirchengemeinde. Pfarrsekretärin Regina Huntemann und Vivien Rollié, die Vorsitzende der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG), überreichten Präsente. Und wie es in der Kirchengemeinde bei besonderen Anlässen üblich ist, stimmten die Gäste des Empfangs das Lied „Viel Glück und viel Segen“ an.