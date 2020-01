Wildeshausen Um eine Bergfest-Scheibe reicher ist die Trophäenwand der Königskompanie der Wildeshauser Schützengilde in der Gaststätte Kayserhaus. Aufhängen durfte die Scheibe am Sonntag Marco Freytag von der Wachkompanie. Er hatte beim Bergfest der Königskompanie das traditionelle Armbrustschießen für sich entschieden. Das Bergfest wird meistens im November mit Gästen aus dem Offizierskorps und der Wachkompanie gefeiert.

„Gestiftet wird die Scheibe immer von der Majestät, die vor 25 Jahren König war“, erklärte Volker Böttjer, Schriftführer der Königskompanie. Das war in diesem Fall der im November 2018 verstorbene Thomas Johannes. Stellvertretend für ihn übergab die amtierende Majestät Jan Hoffrogge die Holzscheibe, auf der ein Keiler abgebildet ist.

Im weiteren Verlauf der Kompanieversammlung der Könige wurden Jubiläen und Termine bekannt gegeben. Im Jahr 2020 feiern Manfred Klein (50 Jahre), Martin Reiser (30), Hans-Georg Kolloge (20) und Lutz Ertelt (10) Königsjubiläen.

Als Termine wurden festgelegt der Kegelnachmittag für Samstag, 29. Februar, ab 16 Uhr in den Hemelinger Bierstuben, das Sänfte-Tragen am 22. Mai, ab 18 Uhr im Krandel und das Bergfest am 14. November.

Auch Wahlen standen an. Folgende Amtsträger wurden wieder gewählt: Hermann Petermann junior (stellvertretender Sprecher), Jörg Flege (Berater der Majestät), Björn Köhler (Kassenwart) und Volker Böttjer (Schriftführer).

Neu ins Leben gerufen wurde ein Festausschuss für die Königskompanie, dem Jörg Schilling (König von 2013), Jan Hoffrogge (König von 2019) und Paul Niester (König von 1993) angehören.

Einbringen will sich die Königskompanie auch beim Stadtjubiläum 2020, wenn an Pfingstheiligabend ein großer Umzug stattfindet und ein Gastkönig ausgeschossen wird.