Wildeshausen Auch nach der großen Jubiläumsveranstaltung setzen die Jazzfreunde Wildeshausen die Reihe hochkarätiger Auftritte fort. In der Musikschule des Landkreises, an der Burgstraße in Wildeshausen, tritt am Freitag, 25. Oktober, um 20 Uhr die beliebte Woodhouse Jazzband auf – diesmal mit der Gastsängerin Miett Molnar.

„Woodhouse ist eine der bekanntesten Jazzformationen in Nordrhein-Westfalen“, teilt Jazzfreunde-Vorsitzender Jörg Skrzippek mit. Mehrere Tausend Konzerte im In-und Ausland, zahlreiche Rundfunk- und TV-Auftritte sowie CD- und DVD-Produktionen markieren den Erfolgsweg der Band seit ihrer Gründung im Jahr 1953. Sie hat ihre Bandarbeit in der Ära des Stilpluralismus auf ein breites Musikspektrum ausgerichtet.

„Woodhouse bietet ein Repertoire aus Dixieland, Modernem Swing, Mainstream, Blues, Samba, Bossa-Nova, Jazzrock und Pop“, so Skrzippek weiter. „Kurz: Das ist Jazz für ein breites Publikum, flexibel im Repertoire.“

Durch häufig wechselnde Gastsolisten erhalte sich die Band seit vielen Jahren eine professionelle, musikalische Spannung. Gastsolisten waren bereits John Marshall, Klaus Osterloh, Martin Sasse, Romy Camerun, Bill Ramsey, Paul Kuhn oder Gaby Goldberg. Dieses Mal ist Miett Molnar dabei, die schon oft mit dem Glenn-Miller-Orchestra von Will Salden große Erfolge gefeiert hat.

• Eintrittskarten kosten wie immer € 15 Euro (ermäßigt: 10 Euro) und können unter Telefon 04431/930 995, per E-Mail unter vorstand@jazzfreunde-wildeshausen.de oder noch einfacher im Internet auf der Startseite von www.jazzfreunde-wildeshausen.de reserviert werden.