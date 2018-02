Wildeshausen Einen fulminanten Tourauftakt legte am Samstagabend die Band Honeytruck im Kayserhaus in Wildeshausen hin. Sie stellte dort den Zuhörern ihr neues Album „Decision“ („Entscheidung“) vor – und heizte dem Publikum dabei so richtig ein. Für die aus Wildeshausen stammenden Musiker war es ganz klar, dass sie ihr Eröffnungskonzert in ihrer Heimatstadt spielen wollen.

Das Album war über einen langen Zeitraum entstanden, erklärt Sängerin und Frontfrau Angelika Stelter. Besonders der Name und das Cover mit dem Artwork für das Album habe der Band Kopfzerbrechen bereitet. Letztlich stand dann Decision als Name fest – quasi eine Beschreibung des gesamten Entscheidungsprozesses.

Aber dass der Albumtitel auch für so viel mehr stehen kann und jeder Hörer ihm seine ganz eigene Bedeutung zuschreiben kann, stellte Honeytruck bei seinem Konzert unter Beweis.

Als Vorband waren die „Blue Lights“ und „Rock Therapy“, die kurzfristig eingesprungen waren, zu hören. Um halb elf war es dann schließlich soweit – Honeytruck betrat die Bühne.

Songs wie „Hallucination“, „Safe, Sane, Consensual“ oder „Stop“ waren nur einige der Lieder vom neuen Album, das die Band komplett vorstellte. Später waren dann auch ältere Lieder zu hören.

Die Gitarristen Sebastian Twele und Immanuel Schulze, Bassist Bernd Spille und Schlagzeuger Niko Klerings gaben zusammen mit Stelter am Samstag alles und begeisterten mit einer Mischung aus Hardrock, Punk und Metal das Publikum, das kräftig mitsang und tanzte. Bis spät in die Nacht feierte Honeytruck mit den Musikbegeisterten gebührend das neue Album – die Release-Party war ein voller Erfolg.

Die nächsten Stationen ihrer Tour durch den Nordwesten hat die Band am 1. März in Bremen, am 23. März in Wilhelmshaven und am 24. März in Leer.