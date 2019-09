Wildeshausen Die Niedersächsischen Musiktage machen einmal mehr Station in der Stadt Wildeshausen. Am Samstag, 21. September, 20 Uhr, findet im Rahmen der 33. Auflage dieser renommierten Kulturreihe, die unter dem Thema „Mut“ über 50 Veranstaltungen in ganz Niedersachsen präsentiert, ein hochkarätiges Konzert in der Alexanderkirche statt. Es setzt sich mit einer der ungewöhnlichsten Personen der Geschichte auseinander: Cleopatra.

Die Exotik und Erotik dieser eigenwilligen, umstrittenen Frau hat Wissenschaftler wie Künstler bis in die Gegenwart hinein nicht zur Ruhe kommen lassen. Ihr schillerndes Verhältnis zu Julius Caesar oder Marcus Antonius erregte Aufsehen und führte im 17. und 18. Jahrhundert zu unterschiedlichsten literarischen und musikalischen Deutungen.

In die Rolle dieser als kämpferisch-mutige Herrscherin und ägyptische Pharaonin, aber ebenso als sensibel-verletzliche Frau bekannten faszinierenden Persönlichkeit, schlüpft im Wildeshauser Konzert die junge Schweizer Sängerin Regula Mühlemann. Sie wurde vor zwei Jahren als Sopranistin der jüngeren Generation mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet und erobert momentan die Bühnen und Konzertsäle der Welt.

Mit dem Barockorchester La Folia und dessen künstlerischem Leiter Peter Müller hat sie 2017 „Cleopatra“ eingespielt. Dabei begeistert das Ensemble bereits seit mehr als zehn Jahren die Musikwelt durch mitreißende Spielfreude auf historischen Instrumenten, wobei der Name Programm sein kann: „La Folia“ stand im Barockzeitalter für Kühnheit, Wildheit, Ausgelassenheit.

In diesem Sinne treffen sowohl Cleopatra als auch die Interpreten des Wildeshauser Konzerts haargenau die Intention der Niedersächsischen Musiktage 2019, die mit dem Thema „Mut“ Entschlossenheit entwickeln und befördern will. Couragierte Frauen und Männer stehen im Mittelpunkt des Festivals.

Das Konzert wird in Kooperation zwischen der Landessparkasse zu Oldenburg, dem Kulturkreis Wildeshausen sowie der Alexanderkirche Wildeshausen im Rahmen der Musiktage durchgeführt. Veranstalter ist die Niedersächsische Sparkassenstiftung.

Der Kulturkreis empfiehlt dringend, die Tickets im Vorverkauf zu erwerben. Eintrittskarten zum Preis von 15 bis 25 Euro sind in der Buchhandlung „bökers am Markt“ (Burgstr. 1, Telefon 04431/92163) erhältlich sowie unter