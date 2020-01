Wildeshausen Boogie Woogie, Blues und Swing – das erwartet die Konzertbesucher beim Auftritt der niederländischen Band „Eeco’s Swing & Boogie Express“.

2007 gründete Eeco Rijken Rapp mit dem deutschen Schlagzeuger David Herzel die Band „Boogielicious“, die hauptsächlich in Deutschland und der Schweiz auftrat. Ein Jahr später gesellte sich der der Blues-Mundharmonikaspieler Bertram Becher zur Band dazu. Mit dieser Formation ist Eeco Rijken dem Wildeshauser Publikum als grandioser Pianist bestens bekannt.

2014 gründete er seine eigene Band: Sie spielt vornehmlich Boogie Woogie, Blues und Swing-Musik – und gibt nun ihr Debüt in der Kreisstadt. Am Samstag, 18. Januar, wollen die Musiker das Publikum im Historischen Rathaussaal, Am Markt 1 in Wildeshausen, begeistern. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Eeco Rijken hat für seine neue Band viele bekannte Größen des traditionellen Jazz’ zusammengestellt, die dieses Konzert zu einem besonderen Auftakt des neuen Jazzprogramms 2020 der Jazzfreunde Wildeshausen machen wollen: Neben Band-Chef Eeco Rijken (Gesang, Klavier) wollen auch Matthias Seuffert (Saxofon), Bert Boeren (Posaune), Bart Wouters (Kontrabass), und Frits Landesbergen (Schlagzeug) beim Wildeshauser Publikum für gute Laune sorgen.

Eintrittskarten für das Konzert im Historischen Rathaussaal in Wildeshausen kosten 15 Euro. Schüler und Studenten zahlen zehn Euro Eintritt. Ticketskönnen unter Telefon 0 44 31/93 09 95 (bitte den Anrufbeantworter nutzen), per Mail unter mail@jazzfreunde-wildeshausen.de oder online unter www.jazzfreunde-wildeshausen.de reserviert werden.