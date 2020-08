Konzert mit Egon auf der Burgwiese

Wildeshausen Der Musiker Egon unterhält am Sonntag, 9. August, ab 11.30 Uhr, die Besucher des Sommerkonzertes auf der Burgwiese in Wildeshausen. Egon Arnaut, alias Egon, ist Musiker und Komponist, der deutschsprachige Lieder schreibt und als Live-Looping-Künstler auftritt. Er lässt Sounds, Melodien, Arrangements und ganze Songs vor den Augen und Ohren der Zuhörer entstehen. Wer jetzt denkt, er sähe einem „Tüftler“ beim Basteln zu, der liegt falsch. In seinen Texten singt und spielt er von Liebe, Glaube, Heimat, Freundschaft und Verlust.

Wie bisher wird um Anmeldung unter Telefon 0 44 31/8 88 81 oder www.wildeshausen.de/sommerkonzerte gebeten.