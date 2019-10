Ein Euro für den „Grünen Planeten“

Das Heft zum Krimispaziergang „Der Totenschädel von Wildeshausen“ gibt es zum Preis von 13 Euro in der Wildeshauser Gaststätte Brasserie, im Büro des Verkehrsvereins, im Restaurant Ratskeller, im Ristorante Al-To sowie in der Buchhandlung Bökers am Markt zu kaufen.

Jeweils ein Euro davon geht an den Verein Grüner Planet, der sich in Wildeshausen für die Umwelt einsetzt.