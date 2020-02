Wildeshausen 25 Jahre „Küchentreff“ in Wildeshausen – für den früheren Geschäftsführer Franz Bahlmann definitiv ein Grund zum Feiern. Wenn man den Statistiken Glauben schenken dürfe, so Bahlmann, betrage die Haltbarkeit von deutschen Unternehmen im Schnitt 16 Jahre. „Da sind wir schon einmal drüber und es sollen noch einige Jubiläen folgen“, findet er.

Vor einem Vierteljahrhundert war „Küchentreff“ als Einkaufsverband gegründet worden. Als Geschäftsführer war Bahlmann von Anfang an dabei. Den Geburtstag feierte er am Mittwoch mit rund 80 Gästen im Hotel Gut Altona. Auch Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski und Björn Schaeper von der Industrie- und Handelskammer Oldenburg ließen es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren.

Anfang des Jahres hatte Bahlmann die Geschäftsführung an Marko Steinmeier und Daniel Borgstedt übergeben. Die Geburtstagsfeier am Mittwoch nahm er zum Anlass, um die Geschichte des Unternehmens Revue passieren zu lassen. Diese begann mit einem 28 Quadratmeter großen Büro im eigenen Wohnhaus, erinnerte er sich. Daran hat sich im Laufe der Jahre einiges geändert: „Nicht ohne Stolz weise ich darauf hin, dass auch im benachbarten Ausland Küchenstudios den Namen Küchentreff- ,Made in Wildeshausen’ tragen“, erklärte er. Nach den Niederlanden habe man auch Händler in Österreich und der Schweiz für das Konzept des Unternehmens begeistern können. Inzwischen ist „Küchentreff“ im Europahaus an der Harpstedter Straße zu Hause und zählt mehr als 400 Standorte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Rumänien.

Viele Dankesworte fanden in Bahlmanns Ansprache ebenfalls Platz: „Gemeinsam mit unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir viel erreicht“, erklärte er. Ebenfalls dankte der frühere Geschäftsführer seinem Netzwerk mit Wildeshauser Unternehmen, das an der Entwicklung der Firma erheblichen Anteil habe. „Nicht zu vergessen sind die vielen Helfer im Hintergrund“, fügte er hinzu. Ob Tischler, Makler oder Elektriker, alles würde möglichst von Wildeshauser Unternehmen erledigt werden.

Einen besonderen Dank richtete Bahlmann zuletzt an seine Frau. „Sie ist für mich der wichtigste Mensch hier im Raum“, erklärte er. „Ohne ihre Unterstützung stünde ich heute nicht hier.“ Mit dem Wechsel in der Geschäftsführung will er sich nun aus der vorderen Reihe des Unternehmens zurückziehen. „Im Ausland werde ich mich allerdings noch ein wenig tummeln“ versprach er.

Anstelle von Geschenken bat Bahlmann seine Gäste um eine Spende an den Förderverein der Berufsbildenden Schulen des Landkreises. Die ersten Beträge waren schon vor der Feier eingegangen.