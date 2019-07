Wildeshausen Ein Sonntagmittag wie geschaffen für die Sommerkonzerte auf der Wildeshauser Burgwiese: blauer Himmel, angenehme Temperaturen und entspannte Musik. „Sehr schöne Atmosphäre,“ freute sich Birte Garrelmann, Kulturbeauftragte der Stadt, über den Auftritt der Band „Rangers“. Mehrfach holte sie Stühle nach, denn mehr als 100 Gäste verfolgten den gelungenen Auftritt der Gruppe aus Wilhelmshaven.

Anja Hielscher ist die einzige Frau in der fünfköpfigen Formation. „Es sieht so schön aus. Von überall kommen Leute, und es ist ganz entspannt“, tat sie ihre Freude über den Auftritt in der Musikmuschel kund. Den Zuhörern gefiel es, was sie zu hören bekamen. Die Rangers sind zwischen Westcoast-, Folk- und Südstaaten-Rock unterwegs. Überwiegend spielten sie in der Stunde eigene Kompositionen, aber auch einige Klassiker aus den Genres. Das alles wurde mit ebenso kurzen wie pointierten Moderationen verbunden und ergab ein Konzert zum Zurücklehnen und den Tag genießen.

Zu den Rangers gehören Marc Stünkel (Gesang, Mandoline), Anja Hielscher (Gesang, Cajón), Ronald Jacobs (Gesang, Westerngitarre, E-Bass), Michael Kranz (Gesang sowie Hawaii-, E- und Westerngitarre) und der Wildeshauser Friedrich Schmauch (Banjo und Westerngitarre).