Wildeshausen Ungewöhnlicher Wochentag für ein Konzert der Jazzfreunde Wildeshausen: Am Mittwoch, 11. März, begrüßen sie die „Swingin-Ladies plus 2“ im Saal der Musikschule an der Burgstraße in Wildeshausen. Beginn ist wie gewohnt um 20 Uhr.

Nicki Parrott (Bass und Gesang) und Stephanie Trick (Piano), beide aus den USA, sind die Swingin-Ladies. Dazu kommt mit Paolo Alderighi (Italien) ein weiterer Weltklasse-Pianist. Engelbert Wrobel (Deutschland) übernimmt Klarinette und Saxophon sowie die Moderation.

Der Vorsitzende der Jazzfreunde, Jörg Skrzippek, ist sich daher sicher: „Diese internationale, einzigartig besetzte Band mit zwei Weltklasse-Pianisten, die vierhändig an einem Instrument spielen, einer Top-Bassistin und Sängerin, und einem außerordentlichen ausdrucksstarken Holzbläser, unterhält das Wildeshauser Publikum auf allerhöchstem musikalischen Niveau.“

Das Programm erstreckt sich von Ragtime über Swing, von Boogie Woogie bis Blues, gewürzt mit etwas Mambo und Tango. Die Karten kosten 20 Euro und können reserviert werden unter www.jazzfreunde-wildeshausen.de, per Telefon unter Telefon 0 44 31/93 09 95 (Anrufbeantworter) oder an der Abendkasse ab 19 Uhr. Schüler und Studenten zahlen zehn Euro.