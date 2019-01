Wildeshausen Ursprünglich war nur an einen einzigen Auftritt rund um die 68er-Bewegung gedacht, doch die Idee entwickelte sich schnell weiter. So wurde aus dem Stoff für einen Auftritt ein ganzes Buch. Eine Musikerin gesellte sich schließlich dazu – und fertig war eine Lesung von Schriftsteller Mathias Kopetzki in der Volkshochschule Wildeshausen mit der musikalischen Begleitung von der Sing-Songwriterin Dew Decker. Die Lesung aus Kopetzkis viertem Buch „Deutschland, ein Sommertrip” verfolgten am Freitag rund 30 Zuschauer. Das Motto: „All you need is laugh“.

Gestenreich und mit einem nostalgischen Unterton las Kopetzki in einer gut zweistündigen Lesung die Erlebnisse von Protagonist Mathias vor. Unterstützt wurde er von Dew Decker mit einer E-Gitarre. Neben eigenen Melodien spielte Decker ebenfalls Hits aus den späten 60er- und den frühen 70er-Jahren, die sie an passenden Stellen einbaute.

Zudem ließ es sich Kopetzki bei seinem siebten Auftritt in der Wildeshauser Volkshochschule nicht nehmen, selbst Songs in einem melodischen Sprechgesang den Zuhörern zu präsentieren, wofür er immer wieder vom Publikum Szenenapplaus erhielt.

Im Mittelpunkt von „Deutschland, ein Sommertrip“ steht der Erzähler Mathias. Dieser hört in den Sommermonaten des Jahres 2018 eine Woodstock-Schallplatte und genießt eine 50 Euro teure Tafel Schokolade. Während er allein tanzend auf berauschende Nebenwirkungen der Süßigkeit hofft, wird er von einem ehemaligen Journalisten des Spiegels in seiner Wohnung überrascht. Daraus wiederum entwickelt sich ein wilder Trip, in dessen Verlauf der Protagonist nicht nur Rockstars aus den 60er- und 70er-Jahren, sondern auch politischen Figuren der 68er-Generation begegnet. Doch auch diese Geschichte soll nicht wie geplant verlaufen, wenn die 68er nicht die 68er wären.

Mathias Kopetzki ist neben seiner Arbeit als Schriftsteller sowohl als Schauspieler vor der Kamera als auch hinter dem Mikrofon für Film- und Fernsehproduktionen tätig. In seinem neuen Buch zieht er eine Bilanz, wie eine Generation, zu der er selbst gar nicht gehört hat, sein Leben und seine Art zu denken beeinflusst hat. Doch nicht nur er selbst wurde von den 68ern geprägt, sondern auch die Hauptfigur, die er sich selbst nachempfunden hat.