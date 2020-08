Kultur: Stargeiger André Rieu auf Wildeshauser Kinoleinwand

Wildeshausen Jeden Sommer gibt Musiker André Rieu eine Reihe von Open-Air-Konzerten in seiner Heimatstadt Maastricht in den Niederlanden. Über 150 000 Fans reisen an, um bei diesen Auftritten dabei zu sein.

Doch 2020 wird das anders sein. Alle großen Konzerte sind wegen der Kontaktbeschränkungen abgesagt worden. André Rieu wird Maastricht mit einem einmaligen Kino-Event dennoch zu seinen Fans bringen – auch in Wildeshausen. Am Sonntag, 9. August, 17 Uhr, sind alle Fans eingeladen, „André Rieu – Magisches Maastricht: Musik, die uns verbindet“ auf der Kinoleinwand des Lili-Servicekinos, Huntestraße 11, in Wildeshausen zu sehen.

Moderatorin Andrea Ballschuh wird André Rieu in einem Interview zu seinen Erinnerungen an die Maastricht-Konzerte befragen. Das Interview wird auf dem mittelalterlichen Stadtplatz von Maastricht aufgenommen, dem „Vrijthof“, auf dem sonst die Konzerte stattfinden.

Dazu werden die schönsten Momente aus den vergangenen 15 Konzertjahren gezeigt. „Seit 2005 haben mein Orchester und ich über eine Million Besucher in meiner Heimatstadt Maastricht begrüßen dürfen. Daher bin ich sehr glücklich und stolz, die schönsten Maastricht-Momente nun in Kinos auf der ganzen Welt zu teilen“, sagt Rieu.

Der Eintrittspreis im Wildeshauser Kino beträgt 18 Euro. Die Eintrittskarten sind ab sofort an der Kinokasse erhältlich.