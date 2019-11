Wildeshausen Was lässt sich Besseres über eine Lesung sagen, als dass sie Menschen miteinander ins Gespräch bringt? Es ist – in diesem Sinne – eine exzellente Lesung gewesen, zu der der Kulturkreis Wildeshausen und der Arbeitskreis „Für Demokratie und Toleranz“ am Samstagabend eingeladen hatten. In der ausverkauften Galerie Wildeshausen erlebten 65 Gäste den Journalisten und Schriftsteller Kolja Mensing, der sein aktuelles Buch „Fels“ vorstellte. Das gelang ihm derart beeindruckend, dass sich im Anschluss ein sehr bewegendes Gespräch mit vielen bemerkenswerten Wortbeiträgen zwischen Autor und Zuhörern entwickelte über Familiengeschichte und ihre Tabus, so die Verstrickungen in der Nazizeit.

In seiner Begrüßung hatte Horst Strömer (Kulturkreis) daran erinnert, dass Mensing 2012 bereits sein Buch „Legenden der Väter“ in Wildeshausen vorgestellt hatte. An diese Geschichte der eigenen Familie knüpft „Fels“ an. Sprach Strömer von einem Roman, verwandte der Autor lieber den Begriff von „einem Bericht über eine Recherche“. Am Samstagabend mischte der gebürtige Oldenburger (Jahrgang 1971) die Vorträge aus dem Buch mit vielen Hintergrunddetails über das Entstehen des Werkes und sein Vorgehen bei der schwierigen Spurensuche.

Zentral ist dabei die Beziehung zu seiner (inzwischen verstorbenen) Großmutter. Mensing pflegte einen engen Kontakt zu ihr. Die Oma (ein Kosewort, das Mensing nicht verwandte) erzählte ihm immer wieder, wie sie in ihrer Jugend unterm Hakenkreuz ihren späteren Mann kennen- und lieben gelernt hatte. Mit Feldpostbriefen fing die Romanze an, aus der dann bei den ersten Treffen die Liebe des Lebens wurde.

Am Rande dieser allen in der Familie bekannten Geschichte tauchte ein Albert Fels auf. Er war einst ein jüdischer Viehhändler, der Anfang der vierziger Jahre verschwand. „Man weiß ja, was passiert ist“, zitiert Mensing die vagen Erinnerungen der Großmutter. Fels war Alkoholiker und offenbar vom Leben gezeichnet. Die Großmutter hatte ihn seit Jahren als Knecht auf dem Hof erlebt.

Kolja Mensing wollte mehr wissen. Er begann, sich der Lebensgeschichte von Fels widmen. Dabei kam heraus, dass es sich um einen einst erfolgreichen Unternehmer mit einer weltgewandten Frau gehandelt hatte. Die Ehe zerbrach, er blieb allein auf dem Hof zurück. Sein Lebensende war dann ganz anders, als es die großmütterlichen Äußerungen vermuten ließen.

Das Buch und der Abend sind ein Lehrstück dafür, wie Erinnerung funktioniert und Vergangenheit verklärt wird, aber auch, dass manches Thema in Familien ein großes Tabu zwischen den Generationen darstellen kann. Der Nationalsozialismus, der Holocaust und der Krieg zählen dazu. Eine bewegende Lesung, die bei vielen Zuhörern noch länger nachklingen dürfte.