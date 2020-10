Kulturkreis: Aris Quartett: Noch Karten zu haben

Wildeshausen Für die beiden Auftritte des Aris Quartetts am kommenden Samstag, 24. Oktober, gibt es noch Karten. Darauf macht der Kulturkreis Wildeshausen aufmerksam. Das Ensemble tritt sowohl um 17.30 als auch um 20 Uhr im Saal der Kreismusikschule in Wildeshausen auf.

Der Kulturkreis betont, dass er das erste Konzert im „Beethovenjahr“ 2020 angesichts der Corona-Pandemie mit aller Vorsicht und Sorgfalt plane.

Musikfreunde werden gebeten, noch bis Samstag, 12 Uhr, den Vorverkauf in der Gilde-Buchhandlung (Telefon 0 44 31/7 1 1 75) oder bei „Bökers am Markt“ (Telefon 0 44 31/92 16 3) zu nutzen, da die Abendkassen aus Pandemiegründen jeweils geschlossen bleiben werden.

Der Vorstand des Kulturkreises bittet des Weiteren, gewissenhaft die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) zu beachten und den beim Erwerb der Karten ausgegebenen Personalbogen ausgefüllt am Einlass abzugeben. Zur Beantwortung von Fragen steht der Kulturkreis außerdem unter Telefon 0 44 31/59 23 zur Verfügung.

Zum Aris Quartett gehören Anna Katharina Wildermuth, Noémi Zipperling und Caspar Vinzens, jeweils an der Violine sowie Lukas Sieber am Violoncello. Das junge Ensemble von bereits weltweitem Renommee wird in beiden Konzerten Werke von Franz Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven präsentieren. Es trat unter anderem in Hamburg, London und Paris auf.