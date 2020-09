Kunst: Astrid Hübbe in der Galerie Wildeshausen

Wildeshausen „Unbenannte Orte“ – so lautet die Ausstellung der Künstlerin Astrid Hübbe, die vom 25. September bis zum 25. Oktober in der Galerie Wildeshausen zu sehen sein wird. Aus diesem Anlass lädt die Galerie nach der Corona-Zwangspause am 25. September zur Vernissage, die Künstlerin wird anwesend sein.

Astrid Hübbe wurde 1948 in Hamburg geboren. 1970-1971 war sie Meisterschülerin bei Wilhelm M. Busch an der Fachhochschule für Gestaltung in Hamburg. Anschließend studierte sie bis 1974 Malerei an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg, dann bis 1978 Pädagogik an den Universitäten in Hamburg und Köln. Seit 1992 ist sie freischaffend als bildende Künstlerin in Schleswig-Holstein tätig und lehrt Malerei. Sie stellt regelmäßig im In- und Ausland aus.

Aufgrund der Pandemie findet die Ausstellungseröffnung in drei Gruppen statt: von 19 bis 20 Uhr, von 20 bis 21 Uhr und von 21 bis 22 Uhr. Anmeldungen unter galerie-wildeshausen@web.de oder unter 0 44 31/31 64 (Anrufbeantworter). Am 25. Oktober findet von 15.30 bis 18 Uhr das „Galerie-Café“ inmitten der Bilder statt.