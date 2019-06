Wildeshausen Zu Beginn nahm „Vereinsmeister“ Heinrich Boning erst einmal seine Kompagnons aufs Korn. „Hubertus nehmen die Ärzte bald das Rückgrat weg“, sagte Boning und erntete die ersten Lacher. Übertreibung ist bei der alljährlichen Lachparade des Brummkreiselvereins an der Tagesordnung. Rund 70 Gäste in der „Gildestube“ fühlten sich am Mittwochmorgen von den Geschichten und Witzen bestens unterhalten. „Unser Verein ist nicht ernst zu nehmen – und das ist auch gut so“, meinte Boning.

Mit ihren Sprüchen, die auch mal unter der Gürtellinie landeten, trafen die Herren beim Humor der Besucherinnen und Besucher jedenfalls ins Schwarze. Ob dabei noch Resterscheinungen des Gildefestes eine Rolle gespielt haben, ist nicht überliefert. Gelacht wurde über Klassiker wie Blondinen- und Arztwitze, auch das Thema Ehe kam immer wieder zur Sprache. Eine Anekdote handelte von einer Ausrede, wenn der Mann betrunken nach Hause kommt und ans Bett seiner Frau tritt: „Schatz, da bist du ja. Ich habe dich in allen Kneipen Wildeshausens gesucht.“

Gesungen wurde ebenfalls. Lautstark stiegen die Anwesenden mit ein, als „Brumms valdera“ angestimmt wurde – eine Abwandlung des Karnevaltitels „Bums valdera (wir machen durch)“ von Werner Preuss (1955). Danach ging das Gagfeuerwerk munter weiter. Ein Ehepaar will mal eine neue Stellung ausprobieren. „Ich leg mich aufs Sofa – und du stehst am Bügelbrett“, entgegnet die Frau.

Fast schon ein Manifest verlas einer der Brummkreisbrüder später. In diesem stellte er die wichtigsten Regeln bei Trinkgelagen wie Volksfesten vor. Da fühlten sich einige der Besucher wegen des laufenden Gildefestes angesprochen. Es wurde aufgeklärt, wie viele Bier, wann und warum bestellt werden müssen – oder was es mit Tanzen und Bratwürsten auf sich hat. Aber: Wehe, jemand bestellt Jägermeister: „Dann kann man am besten sofort den Bestatter rufen.“ Und warum ist es nicht schlimm, wenn man den Weg nach Hause später nicht mehr findet? „Die Frau ist eh froh, wenn die Alkoholdünste nicht in die Möbel einziehen.“