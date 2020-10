Live-Musik in Biergarten: Konzert der Band „Promise“ begeistert Dötlinger Publikum

Wildeshausen Gute Laune anstelle von Corona-Viren versprühen und den zweiten Live-Auftritt vor Publikum in diesem Jahr anbieten – das war am Sonntagnachmittag das Ziel der Band „Promise“ in Wildeshausen. Während die erste Reihe mit Live-Musik freitagabends im Biergarten des „Alten Amtshauses“ eine Woche zuvor ihren Abschluss gefunden hatte, zeigte sich Wirt Frank Stauga findig. „Wir machen weiter. Immer am Sonntag um 16 Uhr gibt es hier ein Live-Konzert.“

Wo bislang nur die Holzstuhlreihen vor der Bühne standen, boten nun mehrere Buden mit jeweils acht Sitzplätzen Schutz vor dem Herbstwetter. Fast ein Stück Weihnachtsmarkt-Atmosphäre kehrte ein. In Scharen trafen am Sonntagnachmittag die Musikfreunde ein. Eine Kulisse, die auch den Bandmitgliedern Vivien, Gazzo, Eike, Chris, Stefan und Ben gefiel. Immerhin mussten sie lange auf die Live-Atmosphäre verzichten. Auch das Proben kam dadurch ein Stück zu kurz. „Wir spielen heute mal das, was wir immer spielen“, meinte Frontmann Gazzo beim Heimspiel in Wildeshausen. Das waren Schlagerhits, die schnell das Publikum begeisterten. „Das passt auch schön in das Bild hier. Es erinnert fast etwas an den ZDF-Fernsehgarten mit den Pagoden ringsherum“, scherzte der Sänger.

Man darf gespannt sein, wen Frank Stauga als nächstes präsentieren wird.