Live-Musik: Viel Erfahrung und breites Repertoire

Wildeshausen Alles hat ein Ende. Auch die „Konzerte mit Abstand“ im Biergarten des „Alten Amtshauses“ in Wildeshausen. Die Gründe dafür sind nicht zu übersehen. Der Herbst ist da. Für Ludger Jüchter und Volker Bauer schließt sich damit der Kreis. Zu Beginn des Freitagabend-Open-Air-Reigens traten sie als Trio „VoLuMe“ als erste Formation nach dem Corona-Lockdown vors Publikum. Ein toller Moment nicht nur für dieses Trio, sondern auch viele folgende Gruppen wie Elvira Fischer und Brainstorming.

Angekündigt waren Ludger Jüchter und Volker Bauer auch für das letzte Freitagabendkonzert mit Melissa Schmidt. Doch letztere musste wegen Krankheit absagen. Das Duo spielte Songs wie „Heart of Gold“ (Crosby, Stills, Nash & Young), „Ride like the Wind“ (Christopher Cross), „Yellow River“ (Christie) oder auch „It never rains in Southern-California“ (Albert Hammond).

Ende 2019 hatten sich die Wege der in Wildeshausen aufgewachsenen Musiker Melissa Schmidt, Ludger Jüchter und Volker Bauer gekreuzt. „VoLuMe“ kann auf reichlich musikalische Erfahrung und ein großes Repertoire bauen. Melissa Schmidt war viele Jahre Sängerin im Gospelchor, in Akustikduos oder auch in der Band „Daddy´s Pride“ unterwegs.

Ludger Jüchter war schon immer in mehreren Projekten gleichzeitig tätig. Als Gitarrist in einer Partyband, in der Rockformation „Rockaholic“ und aktuell im Akustikduo „Uli & Lui“ hat er sich einen Namen gemacht. Auch war er lange Zeit als Gitarrenlehrer für die Volkshochschule Wildeshausen aktiv.

Volker Bauer war unter anderem fast zwei Jahrzehnte lang Gitarrist und Sänger der Partyband „Face to Face“.