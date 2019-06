Wildeshausen Die Nachfrage nach Hochprozentigem aus Wildeshausen ist ungebrochen. Das meldete Vorsitzende Karin Holtmann-Kolloge am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung des Museumsvereins für die Dampfkornbranntweinbrennerei im Wildeshauser Hof. Allein vom 35-prozentigen „Schlotputzer“ hatte der Verein im vorigen Jahr 303 Flaschen verkauft, so viel wie noch nie.

Einer, der seit dem Juni 2005 bereits Hunderten von Besuchern die alte Destille gezeigt hat, wurde an diesem Abend zu einer Ehrung nach vorn gebeten: Heinrich Voß. Unter den „Fuselexperten“, die durch die Brennerei führen, sei der Hockensberger der einzige, der berufliche Erfahrungen beim Destillieren mitbringe, sagte Holtmann-Kolloge. Bei den Gästen sei Voß sehr beliebt.

Zufrieden war die Vorsitzende mit der Bilanz für 2018. 765 Gäste in 53 Gruppen hatten sich in der alten Destille umgeschaut. Mehr Besucher als Stühle gab es bei „Lesung & Musik 4.0“, gut sei auch die Resonanz auf die Ausstellung „Spaziergang durch Wildeshausen in den 1920er- und 1930er-Jahren“ gewesen.

Die nächste Ausgabe von „Lesung & Musik“ plant der Verein für Sonntag, 18. August. Thomas Schlegel und Markus Häger übernehmen den musikalischen Part, Dieter Büscherhoff liest aus Werken von Heinz Erhardt. Am Tag des offenen Denkmals, 8. September, soll die Ausstellung „Die Hunte“ eröffnet werden.

Die Wahlen brachten allesamt einstimmige Ergebnisse. In ihren Ämtern bestätigt wurden Heidi Lorch (Schatzmeisterin), Dr. Konstantin Kolloge (stellvertretender Vorsitzender) sowie die Beisitzer Sigrid Schulze Temming-Hanhoff, Manfred Schurwanz und Christoph Kolloge. Einen Ämtertausch nahmen Christa Bestenbostel als künftige Schriftführerin und Hannelore Hunter-Roßmann als neue stellvertretende Schriftführerin vor.