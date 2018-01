Wildeshausen „Keine Angst vor Abwechslung“ steht auf der Innenseite des Covers von Rolf Rötgers neuer CD „Von Herz zu Herz“. Diese Angst kann man Rötgers selbst beileibe nicht unterstellen. Der 59-jährige Wildeshauser scheut keine Herausforderung und beackert ein großes Tätigkeitsfeld: Er macht Musik, schreibt Bücher, arbeitet als Spieleautor und bildender Künstler, betreibt sein eigenes Fair-Trade-Musiclabel „indigoteam“ mit zurzeit über 50 Bands und Einzelinterpreten und produziert seit 2011 in seiner Süßwaren-Manufaktur „lasovli“ zuckerfreie Spezialitäten.

Den Kopf voller Musik

„Trotz dieser vielseitigen Tätigkeiten ist das Musizieren bis heute mein Herzensanliegen geblieben“, sagt der Mann, der sich selbst als Multi- und Lebenskünstler bezeichnet. „Den Kopf voller Musik“ hatte er schon als Kind. „Ohne Noten zu kennen, spielten sich da ganze Kompositionen ab“, schmunzelt der gebürtige Gronauer.

Von seinem ersten eigenen Geld kaufte sich der gelernte Kunstglaser eine Gitarre und brachte sich das Spielen bei. Nach anfänglichen Schwierigkeiten – ein Freund hatte ihm das Stimmen falsch gezeigt – stellten sich schnell erste Erfolge ein.

„Ich tourte damals als Liedermacher durch die Lande“, erinnert sich der kreative Kopf, der 1981 seine erste LP „Rolf Rötgers singt Menschenlieder“ herausbrachte – aufgenommen in einem Bunker unter Aachen.

Dann kam die Phase des Umzugs nach Wildeshausen und der Familiengründung, die andere Schwerpunkte mit sich brachte, bevor Anfang des neuen Jahrtausends wieder Zeit und Platz für die geliebte Musik war. Rötgers veröffentlichte sein zweites Album – diesmal als CD – und lernte mit dem Pianisten und Percussionisten Kristian Vogelberg einen Gleichgesinnten kennen. „In dieser Zeit des gemeinsamen Musizierens habe ich viel Neues entdeckt und mein Instrumentarium um E-Gitarre, Bass, Schlagzeug und Percussion erweitert“, erzählt Rötgers. Außerdem machte er sich mit Aufnahmetechnik vertraut und gründete zusammen mit Vogelberg 2004 das Musiclabel „indigoteam“. Parallel dazu entstanden weitere CDs in den Genres Songs und Balladen, Jazz, Experimental- und Weltmusik.

Solchermaßen breitgefächert zeigt sich auch sein aktuelles Werk „Rolf Rötgers trifft Kristian Vogelberg: Von Herz zu Herz“. Als „Streifzüge durch Chanson, Blues, Rock, Jazz und experimentelle Alternativen“ bezeichnet Rötgers selbst seine Kompositionen.

Wenn Diego singt

„Manchmal ist zuerst die Musik da, manchmal der Text“, beschreibt er seine Arbeitsweise. Manchmal spielt die Musik auch im eigenen Garten wie im Fall eines sangesfreudigen Amselmännchens. Dieser kleine Reviersänger inspirierte Rötgers mit seinem rhythmischen Tschilpen nämlich zu „Diegos Song“.

Ruhiger kommt dagegen das Lied „Der Aufstand so still“ daher, das von Joe Schmeings Gedicht „Veränderung“ inspiriert wurde. Direkt in die Beine geht der Song „Von Herz zu Herz“. Er hat dem Album auch den Titel gegeben und spielt nicht zuletzt auf die Verbundenheit der beiden Künstler Rötgers und Vogelberg an.

Zwei Jahre Arbeit stecken in Rötgers inzwischen siebter CD. Ist damit die Musik, die der Gronauer Junge von damals im Kopf hatte, in Liedform abgebaut? „Nein, keine Sorge, ich tüftele bereits am nächsten Werk“, gibt der Allrounder Entwarnung. Abwechslung ist somit weiter garantiert.

Infos: www.rolf-roetgers.net