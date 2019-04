Wildeshausen /Neu-Ulm Die künstliche Intelligenz KIEM hat sich gegen die Menschen gewandt. Die Erde liegt in einem unnatürlichen Kälteschlaf, und die Menschen leben zurückgezogen und gedrängt in den Städten, die allein Zuflucht bieten vor den bösartigen Exekutoren – autonomen Waffen, die auf KIEMS Anweisung durch die eisige Außenwelt ziehen und jeden Menschen töten, dem sie begegnen.

„Ausgangspunkt der Geschichte war eine Zeichnung von mir, die ich online veröffentlicht habe. Die Resonanz war so gut, dass ich mir dachte: Daran musst du weiterarbeiten“, erzählt die gebürtige Wildeshauserin Cristin Wendt. Das Setting damals: eine Schneelandschaft. Um dieses Bild entstand dann die Geschichte, deren erster Teil Loading nun im Verlag „Cross Cult“ erschienen ist.

„Das Buch sollte also in einer vereisten Welt spielen – das habe ich über das Thema Künstliche Intelligenz erschlossen“, erzählt die gelernte Schreinerin. Dies sei ein Thema, dass sie privat sehr interessiere, insbesondere die Vernetzung und Automatisierung – Aspekte die sich auch im Buch wiederfinden.

Die Autorin Cristin Wendt

Bereits in Kindertagen habe sie gerne gezeichnet. Mit dem verstärkten Aufkommen von Anime-Serien wie „Sailor Moon“ Mitte der 1990er Jahre hat Wendts Leidenschaft richtig begonnen. „Ich habe die Serie im Fernsehen gesehen, wollte damals genau so zeichnen können und habe die Charaktere und den Stil als Vorbild genutzt. Daraus sind dann mein eigener Stil und erste eigene Geschichten entstanden“, beschreibt die 33-Jährige. Ihr Stil wird als Hybrid-Stil bezeichnet, er mischt den westlichen Comic-Stil mit dem östlichen Manga.

An Loading hat sie mehrere Jahre gearbeitet und es auch schon in Eigenregie veröffentlicht. „Ich bin einer spontanen Eingebung gefolgt und habe es an meinen Verlag gegeben. Dass Cross Cult sich entschlossen hat, es zu publizieren, hatte ich nicht erwartet“, freut sich Wendt.

Aktuell arbeitet die in Neu-Ulm lebende Wendt mit Ronja Büscher, die für die Texte zuständig ist, am zweiten Teil der Serie, der im Frühjahr kommenden Jahres folgen soll. Insgesamt ist Message auf fünf Teile angelegt, für die die Hauptstory auch schon geschrieben sei.

„Mittlerweile geht es schneller von der Hand als beim ersten Teil, jetzt wo Stil und Erzählstrang stehen“, beschreibt sie ihre aktuelle Arbeit. Dennoch erfordere es eine gute Koordination neben dem Vollzeitjob als Schreinerin noch zu zeichnen.

Gelernt hat sie ihren Beruf in Bremen. Zuvor besuchte sie die BBS Wildeshausen, absolvierte dort ein Berufsvorbereitungs- und ein Berufsgrundbildungsjahr. Zur Schule gegangen ist sie zudem in Wildeshausen und in Neerstedt. Ihre Familie wohnt noch in der Kreisstadt, doch für Besuche wird die Zeit knapp. „Aktuell bin ich viel auf Messen unterwegs – leider nicht im nördlichen Raum, aber ich würde schon gerne mal wieder bei der Berufsschule vorbeischauen“, verrät Wendt. Vielleicht bringt sie dann ja schon ihr nächstes Projekt mit: Sie hat schon eine Mafia-Story im Kopf.