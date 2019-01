Wildeshausen Das Motto ist passend zum Jahresbeginn gewählt, unter das die Klassische Philharmonie Nordwest in mehreren Orten im Januar auftritt. Und auch im Saal der Kreismusikschule in Wildeshausen wollen die rund 50 Musikerinnen und Musiker das mittlerweile siebte Neujahrskonzert „Mit Schwung und guter Laune“ geben. Beginn ist am Freitag, 11. Januar, um 19.30 Uhr.

Salonmusik

Ob „Russland und Wien“, Filmmusik und leichte Klassikwerke oder Wiener Neujahrskonzert – in jedem Jahr stehen die Auftritte unter einem anderen Motto. Musiker aus zehn Nationen werden unter der Leitung des Chefdirigenten, Musikpädagogen und Trompeters Ulrich Semrau, der das Erfolgsorchester der Region Nordwest vor mehr als 20 Jahren gegründet hat, das Programm präsentieren.

Die Zuhörer erwartet die Salonmusik der Kaffeehäuser und Ballsäle des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Es erklingen zudem bekannte Walzerfolgen wie „An der schönen blauen Donau“ und „Wo die Zitronen blühen“ von Johann Strauß. Ebenso Stücke wie der Ungarische Tanz Nr. 1 von Johannes Brahms sowie Werke von Joseph Fucik, Emmerich Kalman und Franz Léhar werden zu hören sein.

Gegründet worden ist die Klassische Philharmonie Nordwest als „Die Kammersinfonie“ im Jahr 1996. Schnell entwickelte sich diese weiter.

Junge Musiker fördern

Die Mitglieder kommen aus den Freien Hansestädten Bremen und Hamburg, den Zentren Hannover und Kiel, der Metropolregion Nordwest und aus dem Landkreis Diepholz. Das Anliegen des Ensembles lautet laut eigener Aussage immer: „Klassische Musik auf allerhöchstem Niveau in die ländlichen Regionen des Nordwestens zu bringen.“

Zudem ist die Philharmonie im Bereich der Förderung des musikalischen Nachwuchses tätig. So arbeitet sie im Orchester nicht nur mit jungen Musikern, sondern auch zusätzlich mit Schulen und Kindergärten zusammen. Wer mehr über die Geschichte des Orchesters sowie weitere Termine erfahren möchte, kann sich auf der Internetseite informieren unter www.klassischephilharmonie.de.

Karten gibt es in der NWZ-Geschäftsstelle, Westerstraße 25 in Wildeshausen (geöffnet montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr) sowie im Internet unter