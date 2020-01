Wildeshausen „Mit den richtigen Hilfsmitteln kann man sich auch zuhause in Elvis verwandeln“, sagt der Wildeshauser Friseur-Meister Bernd Niester, während er NWZ-Mitarbeiter Sönke Spille die bekannte Tolle des „King of Rock 'n' Roll“ verpasst. An diesem Mittwoch hätte der US-amerikanische Sänger seinen 85. Geburtstag gefeiert – und zu Ehren des Künstlers begibt sich Spille in die Hände des Friseurs, der den Familienbetrieb in der Wildeshauser Innenstadt seit 1994 führt.

Früher habe man die Tolle mit Frisiercreme in Form gebracht, heute seien Wachs oder Gel die beliebteren Mittel, um die Haare in Form zu halten. „Auf dem Land hatte man damals nicht das Geld für teure Frisiercreme – dann hat man einfach Schweineschmalz genommen“, weiß Niester. Das habe allerdings nach einigen Tagen stark gerochen, meint er.



Elvis Presley
An diesem Mittwoch hätte der „King of Rock 'n' Roll" seinen 85. Geburtstag gefeiert. Geboren wurde er am 8. Januar 1935 in Tupelo (USA). Mit über einer Milliarde verkaufter Tonträger gilt Elvis als der erfolgreichste Solo-Künstler weltweit. Auch in Deutschland hat Elvis seine Spuren hinterlassen. 1958 kam er im Rahmen seines Militärdienstes in Bremerhaven an. Stationiert war er in Friedberg (Hessen). Im Alter von 42 Jahren starb Elvis im August 1977 auf seinem Anwesen Graceland in Memphis (USA).

Die Haare von Sönke Spille werden natürlich mit modernen Produkten in Form gebracht. Nach dem Waschen trägt der Friseur-Meister zunächst ein sogenanntes „Color Fresh“ auf, um die Haare etwas abzudunkeln. Anschließend greift Niester zu Kamm und Schere und verpasst Spille am Hinterkopf erst einmal den richtigen Schnitt. „Nur das Deckhaar, das als Tolle zurückgecremt wurde, war bei Elvis lang“, berichtet der Wildeshauser, dessen Friseursalon seit 1890 in Familienbesitz ist. Vor kurzem ist das älteste Friseurgeschäft der Kreisstadt allerdings umgezogen – an der Burgstraße sind Niester und sein Team nun zu finden.

Während sich der 24-jährige Spille langsam in den jungen Elvis verwandelt, erzählt der Friseur von den Veränderungen in seinem Handwerk. „Früher hat man die Übergänge weicher gelassen. Heute sieht man härtere Kanten.“ Bei dem NWZ-Mitarbeiter zieht Niester einen strengen Seitenscheitel und bürstet die Haare dann nach hinten. „Das ist der wichtigste Schritt auf dem Weg zur perfekten Tolle“, erklärt der 50-Jährige Wildeshauser.

Abschließend muss die Haarpracht nur noch fixiert werden. Da Spilles Haare etwas kurz sind, greift Niester zu allen Hilfsmitteln: Schaumfestiger, Haargel und Haarspray. „Das sollte bis zu Elvis’ Geburtstag halten“, freut sich der Friseur-Meister.