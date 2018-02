Wildeshausen „Dieser Moment, in dem das Licht angeht, und ich denke – Jo! Die Szene lebt. Ich muss selbst davon überwältigt sein.“ Wenn Horst Römer von seinem Wildeshauser Papiertheater erzählt, ist ihm die Begeisterung anzumerken. Seit 20 Jahren treten der 68-Jährige und seine Familie damit auf – das nächste Mal im Februar (siehe Infokasten). Von seiner Faszination fürs Papiertheater hat er nichts verloren.

Beginn in 80ern

Die neue Kulisse steht im Wohnzimmer der Römers bereit – denn bevor die Öffentlichkeit das Werk zu sehen bekommt, erfolgt traditionell eine Aufführung privat im kleinen Kreise. Ein Blick hinter das Bühnenbild zeigt kleine bunte Figuren und weitere Bühnenbilder, dazu verschiedenfarbige Lampen und einen CD-Rekorder.

Rückblick: 1989 hatte Römer in einem Geschäft für Ausschneidebögen in Bremen ein Heft mit dem Theater „Der Nussknacker“ gekauft. Zu Hause baute er die Kulisse auf, schnitt die Figuren aus und klebte sie an Stöckchen – die kleine Papier-Szenerie faszinierte ihn. Er kürzte das Märchen „Nussknacker und der Mäusekönig“, nahm die Texte mit Kassette auf. Unterlegt mit Tschaikowsky-Musik führte er das Stück seinen Töchtern Maria und Bärbel (heute 38 und 36 Jahre alt) an Weihnachten vor.

1996 besuchte die Familie in Preetz das internationale Papiertheatertreffen, berichtet Römer. Und: „Wir waren begeistert.“ Die Geschichte kam immer weiter ins Rollen: 1998 feierte sein Wildeshauser Papiertheater mit „Die Odyssee“ offiziell Premiere.

„Philemon und Baucis" in der Galerie Das neue Stück des Wildeshauser Papiertheaters „Philemon und Baucis" ist am 27., 28. Februar, 1. und 2. März jeweils um 20 Uhr in der Galerie Wildeshausen zu sehen. Interessenten melden sich zuvor an unter Telefon 0 44 31/31 64. In „Philemon und Baucis" geht es um den Jungregisseur Jeffrey. Er leitet ein Theaterprojekt in einem Altenheim. Allerdings verlaufen die Proben nicht so, wie er es gerne hätte...

Nach wie vor packt die ganze Familie bei der Vorbereitung der Stücke mit an. Römer schreibt die Texte um und kürzt sie, um sie auf die 45-minütige Vorstellung zuzuschneiden. Er schreibt ein Skript, danach liest er es seiner Familie vor. „Meistens muss er die Texte kürzen“, wirft seine Frau Motoko (65) mit einem Lächeln ein. Ein Papiertheater könne schließlich keine eineinhalb Stunden dauern. „Aber ich möchte auch jeden Gag behalten“, ergänzt Horst Römer. Tochter Bärbel zeichnet die Figuren. Jedes Familienmitglied spricht ein paar Rollen, diese werden mit dem Mikrofon aufgenommen und auf CD gebrannt, denn: „Bei der Aufführung können leider nicht immer alle dabei sein. Meistens treten meine Frau und ich auf.“ Die Herausforderung im Stück: „Ich muss gegen die Starrheit der Figuren anspielen. Da muss Action auf der Bühne sein.“

Von der ersten Planung bis zur Aufführung eines neuen Stückes vergehen wohl mal zwei Jahre, sagt Römer. Mittlerweile ist der ehemalige Lehrer pensioniert – bleibt also noch mehr Zeit, sich um das Papiertheater zu kümmern. So tritt er mit Frau Motoko nicht nur in Wildeshausen, sondern deutschlandweit auf. „Es gibt viele Papiertheater-Festivals. Wir fahren zum Beispiel nach Preetz bei Kiel.“ Auch München, Braunschweig oder Lehesten (Thüringer Wald) stehen auf dem „Tourneeplan“.

Tradition mit Charme

„Wir“ – er und seine Töchter – „versuchen, uns immer auf einem Festival zu sehen.“ Ans Aufhören denkt Horst Römer dabei noch nicht. „Irgendwann mal, ja, wenn es nicht mehr geht.“ Das Papiertheater macht ihm Spaß. „Man ist immer beschäftigt: die Entwürfe für die Kulisse, in jedem Stück einen Gag einbauen. Ich bin da recht vielfältig beschäftigt, handwerklich und geistig.“

Warum sich das Wildeshauser Papiertheater seit 20 Jahren hält? „Das traditionelle Theater hat noch einen gewissen Charme“, schwärmt Römer. Es gebe da diese Faszination: Man baut etwas auf, Kulisse und Figuren sind flach, aber im Zusammenspiel entsteht eine Räumlichkeit.