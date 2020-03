Papiertheater: Wenn nachts im Museum die Bilder lebendig werden

Wildeshausen Die Geschichte erinnert an den Kino-Kassenschlager „Nachts im Museum“: Yuki und ihr kleiner Bruder Taro sind versehentlich im „Hokusai Museum“ eingeschlossen. Plötzlich beginnen die Bilder und Figuren zu sprechen. Die beiden Kinder tauchen gemeinsam mit dem berühmten japanischen Maler Katsushika Hokusai (1760 - 1849) in dessen Kunstwerke ein. Die Figuren beginnen sich zu bewegen und sogar zu sprechen.

Die Geschöpfe, die bei Vollmond quasi verrückt spielen, aber auch natürlich die Hauptdarsteller Yuki und Taro sowie Meister Hokusai selbst bewegen sich dank der flinken Hände von Horst und Motoko Römer. „Römers Papiertheater“ brachte am Dienstag in der „Galerie Wildeshausen“ nach knapp vierjähriger Pause erneut das Stück „Das Hokusai Museum“ auf die Bühne. Knapp 20 Besucherinnen und Besucher zeigten sich angetan von der liebevoll inszenierten Aufführung, die sie quasi drei Jahrhunderte zurück in den fernen Osten katapultierte.

Wenn für eine Stunde die Zeit still steht und die Bilder lebendig werden, rollen auf einmal große Schneebälle über die kleine Bühne oder eine Samurai-Kavallerie erschreckt Yuki und Taro. Zu den Szenerien mit Tokios malerischen Tempeln und Brücken sind japanische Volkslieder zu hören. Auch Hokusais berühmteste Werk „Die große Welle vor Kanagawa“ ist auf der kleinen Bühne zu sehen. „Von der Welle kann man nicht hinabstürzen“, klärt der Maler Yuki und Taro bei dem nächtlichen Streifgang auf. Nach gut 45 Minuten endet das Abenteuer im Museum.

Die Idee zu dem Stück, bei dem von den Kulissen bis zu den Effekten alles handgemacht ist, kam Horst Römer übrigens vor einigen Jahren beim Besuch einer Hokusai-Ausstellung in Berlin.

• An diesem Donnerstag, 12. März, bringt „Römers Papiertheater“ erneut das Stück „Das Hokusai Museum“ in der Galerie Wildeshausen, Harpstedter Straße 23, auf die Bühne. Beginn ist um 20 Uhr.