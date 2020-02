Wildeshausen Für „Leute mit Falten und Bock auf Rock“ gibt es gute Nachrichten: In der Gildestube in Wildeshausen steigt am Samstag, 14. März, die fünfte Auflage der Party, bei der die Rockmusik im Fokus steht. Das Neue: Erstmals sorgt mit der Huder Band „Stone(d)washed“ eine Gruppe für Livemusik.

„Wir spielen Klassik-Rock vom Feinsten, haben über 100 Lieder im Repertoire – von den Rolling Stones über AC/DC bis hin zu Westernhagen“, kündigen Frank Volkmann und Jan Hermann Müller (beide Gitarre) stellvertretend für die fünfköpfige Band an. „Stone(d)washed“ feiert in diesem Jahr das zehnjährige Bühnenjubiläum – entstanden ist die Band aus einer „Feierabendlaune heraus“, erzählt Volkmann. „Wir begeistern uns einfach alle für Rockmusik“, sagt er über die Gruppe, zu der noch Günter Janzen (Gesang), Carsten Kromer (Drums) sowie Christof Rieke (Bass und Keyboard) gehören.

Liveband und DJ

Bei der Rockfete wird sich die Band mit DJ Marc abwechseln. Auftreten werden die Künstler im Reitersaal, wo sich auch die Tanzfläche befinden wird. „Es ist eine Party, bei der ausdrücklich getanzt werden soll“, heißt es von den Veranstaltern der „Rock4 GbR“, zu der Christoph Essing, Susanne Schachtschneider, Jürgen Hensch und Marc Zimmerningkat gehören. Wer sich etwas zurückziehen möchte, findet einen Loungebereich im Pielepoggensaal.

Auch kulinarisch gibt es in diesem Jahr eine Neuerung. „Wir haben uns überlegt, Fingerfood anzubieten. Da wird für jeden etwas dabei sein“, sagt Gastronom Holger Munke und betont: „Das Restaurant wird auch geöffnet sein, aber auch Leute, die nichts essen möchten, sind willkommen und eingeladen zum Tanzen.“

Begrenzte Personenzahl

Da es in den ersten Jahren immer zu voll wurde im Reitersaal und nicht mehr richtig getanzt werden konnte, haben sich die Veranstalter zuletzt überlegt, ein Limit zu setzen. „Schließlich sollen sich alle wohlfühlen können und Spaß haben“, meint Essing.

Karten für die Rockfete, die um 20 Uhr beginnt, gibt es ausschließlich in der Gildestube, Zwischenbrücken 14 in Wildeshausen, Telefon 0 44 31/ 9 81 83 43 oder info@gildestube.de. Der Vorverkauf (zwölf Euro) beginnt ab sofort, Restkarten (14 Euro) sollen an der Abendkasse verkauft werden.