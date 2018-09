Wildeshausen Schweren Herzens haben die Organisatoren das für Sonnabend, 29. September, geplante Oktoberfest abgesagt. Grund war das mangelnde Interesse im Kartenvorverkauf. „Wir haben mit 350 von 900 Karten weniger als die Hälfte verkauft, so dass ich jetzt leider die Reißleine ziehen muss, um ohne allzu große finanzielle Einbußen aus der Sache rauszukommen“, erklärte Festwirt Frank Stauga am Donnerstag.

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, zumal er sich zusammen mit seinem Team vom „Alten Amtshaus“ vorgenommen hatte, dem etwas müde gewordenen Fest wieder neues Leben einzuhauchen. Dazu beitragen sollten leckeres Essen, freie Platzwahl und fetzige Musik.

Veranstalter der vorangegangenen Oktoberfeste war die Firma Otto Kühling gewesen. Die hatte bei der Premiere 2013 unter Mithilfe der „Zisch“-Märkte, der Schützengilde, des VfL Wittekind und der Volksbank einen Volltreffer im voll besetzten 1000-Mann-Festzelt gelandet.

In den Folgejahren wurde die Kapazität verdoppelt und an zwei Tagen mit rund 2000 Besuchern gefeiert. Die erste „Delle“ gab es laut Stefan Timm von Getränke Nordmann 2017, als wegen des geringen Kartenvorverkaufs der Freitag als Festtag wieder gestrichen wurde. „Zum einen gab es damals mit ,Genuss am Fluss’ schon eine Großveranstaltung, zum anderen scheint das Interesse an Oktoberfesten inzwischen ziemlich gesättigt zu sein“, hat der Gastronomiexperte beobachtet. Intern habe man sich deshalb ohnehin schon für einen Zwei-Jahres-Rhythmus entschieden, aber auch das sei jetzt erst einmal hinfällig.

Alle, die schon Karten haben, können diese ab sofort an der Vorverkaufsstelle zurückgeben, bei der sie sie auch erworben haben.