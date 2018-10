Wildeshausen Die Kreisstadt wird ihre Bürger und Gäste demnächst zweisprachig begrüßen. Auf den gelben Ortstafel wird neben dem hochdeutschen Namen Wildeshausen auch der plattdeutsche Ortsname Wilshusen stehen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Tourismus, Sport und Kultur stimmte am Donnerstagabend dafür, zunächst an der Ahlhorner Straße, Delmenhorster Straße und Visbeker Straße die Ortstafeln mit „Wilshusen“ zu ergänzen.

Dass nicht alle auf einmal ausgetauscht werden, hat mit dem Preis von 300 Euro pro Ortsschild zu tun. Wegen der Kosten lehnte Grünen-Ratsherr Klaus Schultze die Zweisprachigkeit gänzlich ab. „Den Antrag auf Zweisprachigkeit hatte ich schon vor zwei Jahren gestellt“, merkte Wildeshausens Plattdeutsch-Beauftragter Friedrich Ahlers an.

Hintergrund der zweisprachigen Ortstafeln ist, Wildeshausens Identität mit der plattdeutschen Sprache zu bestärken und dabei etwas Bleibendes zu schaffen, so die Stadtverwaltung. Nach Recherchen des Bürger- und Geschichtsverein konnten folgende plattdeutsche Varianten ermittelt werden: Wilshusen, Wilshuusen und Wills- huusen.

Die Schreibweisen stammen von verschiedenen Titeln plattdeutscher Bücher. Ein Beleg für die historische Schreibweise sei bisher nicht gefunden worden. Das Institut für Niederdeutsche Sprache übersetzt Wildeshausen auf seiner Internetseite selbst mit „Wilshusen“. Auch der Plattdeutsch-Beauftragte und der Heimatverein sprechen sich für diese Variante aus.

In seinem Jahresbericht hatte Ahlers auf die Europäische Sprachencharta verwiesen: „Plattdeutsch ist ein Kulturgut“, sagte er. Idealerweise sollte mit Plattdeutsch im Kindergarten begonnen werden. „Platt muss ja nicht dauernd gesprochen werden, aber immer mal wieder.“ Er fragte den Bürgermeister, warum die Stadt eigentlich keine Glückwunschkarten auf Plattdeutsch habe. Und warum der Besucher im Stadthaus nicht mit „Moin“ begrüßt werde. Er lobte, dass einige Mitarbeiter der Stadtverwaltung ein Schild an ihrer Tür hätten mit dem Hinweis „Ick snack Platt“. „Platt ist ein Stück Heimat“, so Ahlers. „Man muss nur den Mut haben, etwas zu verändern.“ Und Rat und Verwaltung hätten die Möglichkeit, etwas zu verändern. Auch beim Schaffermahl sollte Plattdeutsch gesprochen werden. „Viele verstehen Platt, trauen sich aber nicht, es zu sprechen“, so Ahlers. Bis Kinder laufen könnten, würden sie auch öfter mal hinfallen.

Ahlers berichtete von der Aktion der Oldenburgischen Landschaft – „Freitag ist Platttag“. Er verwies auch auf die Postkarten-Aktion. Die Karten liegen kostenlos im Stadthaus aus und würden gut nachgefragt. Nicht gefragt seien hingegen Plattdeutsch-Bücher in der Bücherei. Vor Weihnachten solle noch eine Neuauflage der Dienstleister-Broschüre erscheinen. Ahlers selbst besuche regelmäßig Seniorenheime und lese auf Plattdeutsch vor. Alle 14 Tage treffe sich der Plattdeutsch-Stammtisch im Mehrgenerationenhaus. Ahlers schlug vor, in der Innenstadt eine Plattsnacker-Bank aufzustellen.

Verärgert sei er über den Kulturkreis Wildeshausen, der eine Plattdeutsch-Veranstaltung abgelehnt habe, weil es nicht in sein Konzept passe. Stattdessen habe er den Heimatverein gewonnen. Dort werde die Entertainerin Anni Heger am 2. März auftreten.

