Wildeshausen Die Wildeshauser Sängerin Elvira Fischer freut sich auf das Finale der Schlager-Trophy 2018. Es findet am Samstag, 27. Oktober, im Atrium von Vilshofen an der Donau statt. Die Sängerin wird wieder von einigen Fans vor Ort unterstützt. Alle anderen können ab diesen Donnerstag, 18. Oktober, online für sie stimmen. Das Voting ist bis Donnerstag, 25. Oktober, möglich.

Es funktioniert über die Facebook-Seite von Gute Laune-TV (www.facebook.com/GuteLauneTV). Dort finden sich Buttons mit den Fotos der Finalisten. Auch eine Teilnahme am Finale in Vilshofen ist möglich, allerdings sind die Kartenkontingente sehr begrenzt. „Ich freue mich über alle, die entweder dabei sind oder mich online unterstützen“, so die Sängerin. „Jede Stimme ist wichtig, denn im Finale wird es nur einen Sieger geben.“

Elvira Fischer hatte beim Vorentscheid der Schlager-Trophy 2018 am 8. September in Vilshofen mit ihrem Song „Mehr als ein Zufall“ einen ersten Platz belegt und sich damit für das Finale qualifiziert.

„Ich war einfach nur glücklich, als ich das Ergebnis erfuhr. Ein riesiger Erfolg für mich.“ Das Finale sei nun eine unglaubliche Chance, den Erfolg perfekt zu machen. „Dazu bin ich bereit und hoffe auf eine breite Unterstützung aus der Region.“

Bei der Schlager-Trophy wird „Die Stimme des Jahres“ gesucht. In vier Vorrunden hatten die Kandidaten um den Einzug ins Finale gekämpft. Über den Hauptrundengewinner entscheiden eine prominente Fachjury, eine Online-Abstimmung und ein Publikumsvoting während der Show. Die Endrunde wird wieder von mehreren TV-Sendern ausgestrahlt.