Wildeshausen Das ist Tradition: Jedes Jahr am 1. Januar überbringen die Tamboure der Wildeshauser Schützengilde dem König und Schaffer, sowie allen Offizieren und Freunden der Wildeshauser Schützengilde einen Neujahrsgruß. Dabei teilt sich das Tambourkorps in zwei Gruppen, denn bis in die Landgemeinde hinein werden die Grüße persönlich übermittelt.

In diesem Jahr war der Start für einen Teil der Tamboure bei der aktuellen Majestät Andreas Tonn und seiner Frau Stefanie. Ebenfalls zu Gast waren der Schaffer der Wildeshauser Schützengilde Andreas Müller, zusammen mit seinen beiden Kindern und seiner Frau Julia.

„Wirklich schön anzusehen, dass König und Schaffer so ein harmonisches Verhältnis zueinander auch außerhalb der offiziellen Auftritte pflegen“, so Tambourmajor Thorsten Niester.

Das Überbringen der Neujahrsgrüße geschieht dabei in außergewöhnlicher Form: Alle Mitglieder des Tambourkorps gehen persönlich von Haus zu Haus und überbringen traditionell folgenden Neujahrsgruß: „Viel Glück zum neuen Jahre, ständige Gesundheit, Friede und Einigkeit, nicht allein für dieses Jahr, sondern auch in vielen folgenden Jahren.

Jesus sei mit Sie in Freuden, Jesus sei mit Sie in Leiden, Jesus sei mit Sie im Grabe, Jesu, der Ihr Herz erlabe. Jesu führe Sie gen Himmel, aus dem schnöden Weltgetümmel.

Nun, so wünsch ich noch einmal ein langes Leben, alles Glück und Wohlergehen, soviel Stern am Himmel stehen.

Soviel Freud und Herrlichkeit, wünschen wir zu jeder Zeit.“