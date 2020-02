Wildeshausen Putschversuch im Stab der Wildeshauser Schützengilde? Als Schatzmeister Siegbert Schmidt bei seinem Bericht über Jahresbeitrag und Einschreibegeld sofort abstimmen lassen wollte, intervenierte General Jens Kuraschinski. Die Versammlungsleitung samt das Abstimmungs-Prozedere stünde allein dem General zu. Schmidt schloss Ambitionen aufs Amt aus und wollte gern die Versammlungsleitung abgeben. Der Bürgermeister und General ließ aber Milde walten. Die Abstimmung fiel gewohnt einstimmig aus.

Wurde 80 Jahre alt: Rudi Drieling BILD: Stefan Idel Wurde 80 Jahre alt: Rudi Drieling BILD: Stefan Idel Zum 80. Geburtstag zur Jahreshauptversammlung der Gilde Rudolf Drieling, langjähriger Vorsitzender des ehemaligen Ortsverbandes Wildeshausen im Sozialverband SoVD und jahrzehntelang im Gesangverein „Liedertafel“ aktiv, feierte seinen 80. Geburtstag bei der Generalversammlung der Gilde. Drieling, geboren in Stenum (Gemeinde Ganderkesee) und ein gelernter Landwirt, hat mehr als 30 Jahre auf dem städtischen Bauhof in Wildeshausen gearbeitet. Zur Gilde kam er über seine Tochter Nicole. „Sie war damals im Fanfarenzug und sagte mir, ich müsste unbedingt eintreten“, erzählte Drieling am Samstag. Gesagt, getan. Drieling hat die Mitgliedsnummer 3632 und ist regelmäßig ausmarschiert. Zum 80. Geburtstag gratulierten Bürgermeister Kuraschinski und Awo-Vorsitzender Thomas Harms. Am Sonntag wurde im Familienkreis gefeiert.

Es war erneut eine launige Gilde-Generalversammlung am Samstag in der Widukindhalle. Einstimmig gefasst wurde der Beschluss übers Gildefest, das in diesem Jahr vom 30. Mai bis 6. Juni in einer XXL-Version mit Gastkönigs­schießen gefeiert wird. Die Idee des Generals, kompakter zu feiern und an den Pfingsttagen zu streichen, wurde nicht goutiert. Und Egon Eilks erntete Beifall mit dem Antrag zu Tagesordnung, den Bierausschank nicht erst nach dem Punkt „Verschiedenes“ durchzuführen. Weiterhin befassten sich die knapp 300 Teilnehmer der Versammlung mit diesen Themen:

• Bericht des Oberst

Von einem gelungenen Gildefest 2019 berichtete Oberst Wilhelm Meyer. Er bedauerte, dass durch Starkregenereignisse der Festablauf teilweise geändert werden musste. Meyer dankte allen Beteiligten – von der Feuerwehr bis zu den Pfingstclubs. Ein besonderer Dank galt den Anliegern der Innenstadt, die viel Verständnis für das Fest zeigten und dafür auch Unannehmlichkeiten in Kauf nähmen.

• 3732 Mitglieder

Zum Jahresanfang zählte die Gilde 3732 Mitglieder, so Schatzmeister Schmidt. Im Vorjahr waren es 3688 (2017: 3662). Neu traten 110 ein, drei kündigten, 39 verstarben und 24 wurden nach § 8 der Statuten gelöscht. Zurzeit seien 396 Mitglieder beitragsfrei gestellt, berichtete Schmidt.

• Geordnete Finanzen

Den Einnahmen von insgesamt 321 018 Euro standen Ausgaben von 281 391 Euro gegenüber, so der Schatzmeister. Vor allem das Gildefest kostete viel Geld. Zu den dicksten Brocken gehörten hier das Feuerwerk (9340), die Reinigungskosten (10 975), der Sicherheitsdienst (13 503), die Beschallung (21 426), Anschaffungen und Reparaturen (21 159) sowie Bewirtungskosten (16 364). Unterm Strich lag der Überschuss bei 22 627 Euro (2018: 14 810). Fürs Jubiläum „750 Jahre Stadtrechte“ wurden 15 000 Euro zurückgelegt. 2000 Euro erhielt der Orgelförderverein. Stellvertretend für die Rechnungsprüfer attestierte Björn Schmidt dem Schatzmeister eine erstklassige Kassenführung. Bei zwei Gegenstimmen wurde dem Vorstand Entlastung erteilt.

• Ideen der Kompanien

Während von der Königskompanie, der Wachkompanie und der Ratskompanie keine Anregungen fürs nächste Gildefest kamen, sprach sich die Kompanie Cornauertor für mehr Lautsprecher auf der Burgwiese aus. Das werde der Musikausschuss umsetzen, kündigte Andreas Tangemann, Adjutant des Oberst, an. Einen ausführlichen Bericht aus der Versammlung der Kompanie Huntetor lieferte Hauptmann Hergen Stolle. Dort wurde der Wunsch nach mehr Leergut-Sammelstellen auf der Festwiese laut. Störungen beim Zapfenstreich sollten unterbunden werden. Die Musik im Festzelt wurde als zu laut empfunden. Hier sagte Tangemann ebenfalls Lösungen zu. Die Kompanie Westertor regte an, den „Zukunftsausschuss“ aufzulösen. Darüber falle nach Pfingsten eine Entscheidung, so Tangemann.

• Die Beiträge

Die Jahresbeitrag bleibt mit 36 Euro stabil. Die Einschreibegebühr liegt bei 36 Euro. Erhöht wurden die Aufwandsentschädigungen: Der König erhält künftig 1400 Euro – statt bislang 1100 Euro. Gleiches gilt für den Schaffer. Die Familie des Kinderkönigs erhält 700 Euro (bisher 500). Für die Fähnriche gibt es 1900 Euro (bisher 1600).

• Das Jubiläumsfest

Die Schützengilde organisiert das Gastkönigsschießen am Samstag, 30. Mai. Dazu wird es einen großen Ausmarsch geben, den Oberst Meyer erläuterte. Vertreter aus mehr als 30 auswärtigen Vereinen kämpfen um die Königswürde. Kuraschinski zufolge soll der Kreis der Königsanwärter um Mitglieder heimischer Vereine, etwa der Musikzüge oder der Freiwilligen Feuerwehr, erweitert werden.

