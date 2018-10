Wildeshausen Sie sangen auf internationalen Bühnen, haben Festivals organisiert und im südamerikanischen Dschungel Heimatlosen geholfen. Das Ehepaar Silvester und Yvoty Ianniello ist weltweit herumgereist. Ihre Reise führt sie nach Wildeshausen – wo sie jetzt die eigene Musik- und Theater-Schule „Stage Projects“ eröffnen. „Mittlerweile ist die Zeit gekommen, unsere gesammelten Erfahrungen an die interessierte Jugend weiterzugeben“, erklärt Yvoty Ianniello. Nach einer lang andauernden musikalischen Aufbau- und Integrationsarbeit in Paraguay sei es zudem jetzt Zeit für das Paar, sesshaft zu werden.

Interesse an Klassik

Doch was führt die zwei Musiker nach Wildeshausen? Die NWZ traf das Paar zu einem Gespräch auf dem Burgberg – einem Ort, den sich die Ianniellos auch als Opernschauplatz gut vorstellen könnten.

Durch Freunde seien sie auf die Kreisstadt aufmerksam geworden und daraufhin hierher gezogen, erzählen sie. Der Umstieg vom Showgeschäft in einen lehrenden Beruf sei nicht schwergefallen. „Es hat uns positiv überrascht, dass Wildeshausen eine so tolerante Stadt ist. Dazu haben wir durch einige Auftritte in Wildeshausen das deutliche Interesse einiger Bürger an der Klassik bemerkt.“ Aber dem Ehepaar fehle in unmittelbarer Nähe ein Theater. Dadurch entstand die Idee, in Wildeshausen für Interessenten eine Theater- und Musik-Schule anzubieten. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene erhalten die Möglichkeit, sich einzubringen. Um den Unterricht flexibel zu gestalten, wird die Zahl der Anmeldungen über die Örtlichkeit entscheiden. Auch die Gruppengröße kann nach Bedarf variieren.

Yvoty ist sich sicher, dass in jedem Menschen ein begabter Sänger oder Schauspieler stecke. Nur leider fände die Förderung dieser Anlagen gar nicht statt oder es würden häufig die Fähigkeiten abgesprochen werden. In eben diese Kerbe wollen die Ianniellos schlagen. Sie werden die Schüler in Theatergruppen, Chören und Streich-Ensembles unterrichten. Das Ziel: Grundlegende Kenntnisse in Schauspiel und Musik zu vermitteln. Trotz der Gruppenarbeit sei für die Ianniellos die Förderung des einzelnen Schülers wichtig. So seien bei jedem Teilnehmer die Fähigkeiten unterschiedlich gelagert. „Wir versuchen ein wenig von dem theoretischen Unterricht, wie er aus der Schule bekannt ist, abzurücken und die Schüler durch die Praxis zu begeistern.“

Den Grundstein der musikalischen Lehre sehe Yvoty Ianniello dabei in der Atemtechnik, da jeder somit eine gewisse Souveränität erlernen könne. Außerdem sei die Herangehensweise immer gleich, habe aber vielfältige Ergebnisse. „Wenn wir den Schülern die grundlegendsten Techniken zeigen und ihnen beibringen, die innere Ruhe zu finden, können sie eine ganz neue Leistungskapazität erreichen.“

Bühnenerfahrung

Sie und ihr Ehemann Silvester Ianniello sammelten jahrelang Bühnenerfahrung und arbeiteten dabei mit Künstlern wie Luciano Pavarotti zusammen. Silvesters Erstinstrument ist neben dem Gesang immer die Geige geblieben. Zusätzlich spielt er das Klavier. Darüber hinaus trat er als Komponist in Erscheinung, leitete mehrere Jahre ein Kammerorchester und organisierte mit seiner Frau von 2011 bis 2013 die Sturmfeder-Festspiele in Baden-Württemberg.

Yvoty Ianniello wurde in der frühen Jugend von deutschen Pflegeeltern adoptiert. Die zweifache Mutter spielt ebenfalls das Klavier und organisierte bisher mehrere Benefizkonzerte für landlose Volksgruppen aus ihrem Heimatland Paraguay.

Weitere Informationen zu „Stage Projects“ gibt es unter Telefon 0 44 31/7 06 88 22 oder unter post@musikerleben.info. Die Ianniellos geben zudem Auskunft über Termine und Anmeldungsmöglichkeiten.