Service: Bürgerbus nimmt Betrieb wieder auf

Wildeshausen Der Bürgerbus Wildeshausen will ab Dienstag, 2. Juni, den Fahrbetrieb wieder aufnehmen. Dabei wird es zunächst einige Veränderungen und Einschränkungen geben, kündigt der Vorstand des Vereins Bürgerbus Wildeshausen an. So haben sich Fahrer und Vorstand darauf geeinigt, die normalen Routen zunächst lediglich zwischen 8 und 12 Uhr zu bedienen. Und auch nur für Fahrgäste, die sich am Vortag zwischen 10 und 12 Uhr telefonisch mit den Ein- und Ausstiegshaltestellen angemeldet haben.

Mehr als vier Fahrgäste, die auf dem Bus räumlich getrennt sitzen müssen, können nicht mitgenommen werden. Das bedeutet, dass spontanes Einsteigen an den Haltestellen auf den Routen leider zunächst nicht möglich ist. Auch Unterstützung beim Ein- und Aussteigen mit Rollstuhl oder Rollator, in „normalen“ Zeiten selbstverständlich, kann erst einmal nicht geleistet werden. Alle Fahrgäste haben vom Einstieg bis Ausstieg die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. „Je nachdem, wie die ersten Wochen laufen, wird das Fahrplanangebot nach und nach weiter ausgeweitet“, kündigt Vorsitzende Renate Hocke an.

Mit seinem Konzept weiche der Verein in Wildeshausen von den Wiederaufnahmekonzepten anderer Bürgerbusse ab. „Viele beginnen gleich wieder mit einem ganztägigen Angebot, alle aber mit reduzierten Sitzplätzen. Einige wenige Vereine warten noch bis August oder gar bis zum Herbst mit dem Neubeginn. Im Landkreis Oldenburg haben sich Ganderkesee und Wildeshausen darauf verständigt , gemeinsam am 2. Juni zu starten“, erklärt Hocke.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Für den Bürgerbus Wildeshausen gilt ab dem 1. Juni von 10 bis 12 Uhr sonntags bis donnerstags die Telefonnummer Telefon 0 44 31/70 90 04 für Fahrtbuchungswünsche des jeweiligen Folgetages.