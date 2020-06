Sommerkonzert: Premiere nach der Corona-Pause

Wildeshausen Der letzte Auftritt des Musikkorps Wittekind Wildeshausen sei während der Versammlung der Schützengilde gewesen, erzählte Dirigent Holger Becker am Sonntag auf der Burgwiese. Das war im Februar. Dann kam die Corona-Krise – und das Orchester musste pausieren. Nun folgte der erste Auftritt seit Monaten: Das Musikkorps eröffnete traditionell die Wildeshauser Sommerkonzert-Reihe.

„Hinter euch liegen harte Monate“, sagte Bürgermeister Jens Kuraschinski in seiner Begrüßung. Sie seien intensiv in den Proben gewesen, als die Nachricht kam, dass sie nicht mehr zusammen üben dürfen, ergänzte Becker. „Für uns war es schwer, die Zeit zu überbrücken.“ Zwar hätten die Musiker allein geprobt. „Aber die Motivation lässt nach, wenn jeder für sich in seinem Kämmerlein übt.“ Mit den Lockerungen konnte das Musikkorps wieder gemeinsam proben: im Freien vor dem Gildehaus im Krandel. „Einmal hatten wir die Probe wegen Regen abbrechen müssen.“

Ohne Regen verlief das Auftaktkonzert, das mit der Eröffnungsfanfare der Olympischen Sommerspiele 1984 in Los Angeles begann. So viele Menschen, wie bei der Eröffnungsfeier, seien zwar nicht anwesend, schmunzelte Becker. Insgesamt hatten sich 70 Zuhörer angemeldet. Mit Absperrband und Namenslisten hielten sich die Organisatoren an die Corona-Vorschriften – und die sollten auch weiterhin eingehalten werden, appellierte Kuraschinski.

