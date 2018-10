Wildeshausen Schlichte Eleganz und großartige Klangästhetik sind die Markenzeichen, mit denen der französische Pianist Alexandre Tharaud zurzeit weltweit für Furore sorgt und seit Jahren die großen Konzertsäle Europas, Amerikas und Asiens füllt. Jetzt ist es dem Kulturkreis Wildeshausen gelungen, den „Weltstar in die Mauern unserer Kleinstadt“ zu holen: Am Donnerstag, 25. Oktober, um 20 Uhr gastiert Tharaud mit Werken von Couperin, Beethoven und Webern im Saal der Kreismusikschule Wildeshausen.

Geboren im Advent 1968, studierte der Künstler in seiner Jugend am Conservatoire National de Musique et de Danse in Paris und schaffte dank seines großen Talents schnell den Sprung in die Riege der internationalen Pianistenstars. Seine Couperin-, Bach- und Chopin-Programme stoßen auf großen Zuspruch bei Liebhabern der klassischen Musik.

Neben der eigenen Karriere setzt sich der Pianist auch für die zeitgenössische Musik ein und brachte etliche moderne Kompositionen zur Uraufführung. Zahlreiche Auszeichnungen und Preise, zum Beispiel beim anspruchsvollen internationalen Musikwettbewerb der ARD in München oder gleich mehrfach beim ebenso renommierten Echo-Klassik-Wettbewerb, unterstreichen die außergewöhnliche Bedeutung Alexandre Tharauds.

In Wildeshausen wird der Künstler Werke dreier Komponisten präsentieren, die seine Karriere besonders geprägt haben: Den Anfang des Konzertes bilden sechs Sätze von Francois Couperin (1668-1733), gefolgt von Ludwig van Beethovens (1770-1827) Sonate Nr. 30 E-Dur op. 109. Nach der Pause stehen die Variationen op. 27 von Anton Webern (1883-1945) sowie Beethovens Sonate Nr. 32 c-Moll op. 111 auf dem Programm.

Angesichts des internationalen Renommees von Alexandre Tharaud empfiehlt der Kulturkreis Wildeshausen, die Eintrittskarten bereits im Vorverkauf oder im Abonnement zu erwerben. Tickets zum Preis von 22 Euro€ (ermäßigt 14 Euro€) sind bei „Bökers am Markt“ (Telefon 0 44 31/9 21 63) oder in der Gilde-Buchhandlung (0 44 31/7 11 75) erhältlich, können aber auch unter Telefon 0 44 31/5923 bestellt werden.

Über die verbleibenden Möglichkeiten des aktuellen Abonnements informiert die Broschüre „Kultur in Wildeshausen“, die der Verein in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen zur kostenlosen Mitnahme ausgelegt hat. Die aktuelle Kartenlage schließlich kann am Veranstaltungstag ab 18.30 Uhr unter Telefon 0163/8 27 00 52 erfragt werden.