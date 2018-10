Wildeshausen Sanfter Nieselregen hängt über Wildeshausen. Trotz des schlechten Wetters stehen drei Wohnmobile auf dem Stellplatz am Krandel. Darunter auch Helmut und Antje Klein aus Stadthagen (Landkreis Schaumburg) mit ihrem kleinen Reisemobil.

Antje Klein steht am Herd und bereitet das Mittagessen vor. „Wir sind gerade auf unserer Herbstreise und wollten uns den Stellplatz in Wildeshausen mal ansehen“, erzählt die 77-Jährige. 14 Tage waren sie und ihr Mann Helmut bisher „auf Tour“. „Die meiste Zeit des Jahres sind wir unterwegs und grasen die Campingplätze ab“, sagt der gebürtige Stadthagener. Der Stellplatz in Wildeshausen gefalle den beiden sehr gut, da er über alles verfüge, was ein Camper benötigt. „Es gibt Strom, eine Wasserentsorgung und direkt nebenan ist ein Schwimmbad“, sagt der 77-Jährige. „Alles, was man braucht.“

19 Stellplätze: So viele Fahrzeuge können auf dem Stellplatz Wildeshausen stehen. BILD: Alexander Pracht Das bietet der Stellplatz den Campern Der Wohnmobilstellplatz liegt direkt am Krandelbad, Am Krandel 15. Auf dem Gelände gibt es 19 Stellplätze, die jeweils 30 Quadratmeter groß und teils gepflastert und begrünt sind. Auf dem Platz befindet sich eine Sitzgruppe mit Feuerstelle sowie eine Tischtennisplatte und Spielgeräte, die kostenlos genutzt werden können. Es gibt 20 Stromanschlüsse mit CEE Steckern. Eine Nacht kostet fünf Euro pro Stellplatz (24-Stunden-Karte). Die Karte muss an einem Automaten gezogen werden. Der Stromanschluss ist dabei inklusive. Geduscht werden kann im angrenzenden Wellnesscenter gegen eine Gebühr von zwei Euro. Eine Ver- und Entsorgungsstation befindet sich auf dem Stellplatzgelände und kann gegen eine Gebühr genutzt werden. Bei Frost wird der Wasseranschluss abgestellt. Wasser gibt es dann am Hallenbad und im Wellnesscenter.

In Frankreich und in Süddeutschland war das Ehepaar auch schon unterwegs. In Wildeshausen möchten die beiden 77-Jährigen die Stadt erkunden – besonders Kirchen haben es ihnen angetan – und wenn das Wetter so bleiben würde, in das Schwimmbad gehen.

„Die längste Zeit waren wir 16 Monate am Stück auf Tour, im Sommer meistens einige Monate“, erzählt Antje Klein während sie den Reis umrührt.

Eine längere Anfahrt hatten Willem de Vries und Inge Bazüin aus Sønderborg in Süddänemark. „Wir machen nur eine kleine Rundreise, quasi ein verlängertes Wochenende fahren wir durch die Gegend und sind schließlich hier gelandet“, erzählt der 62-Jährige. Den beiden gefalle es sehr gut in Wildeshausen, sie fänden „die Landschaft sehr schön“ und wollen sich unbedingt noch die Geschäfte in der Stadt anschauen. Allerdings bedauerten sie es, dass sie ihre Badesachen vergessen haben. „Für den nächsten Besuch sind wir besser vorbereitet“, sagt Inge Bazüin zuversichtlich.

Eine Alternative zu Ostfriesland hatten Margret und Peter Schätzler in Wildeshausen gefunden. „Eigentlich wollten wir nach Sulingen in Diepholz. Dann haben wir aber gesehen, dass es in Wildeshausen auch einen Stellplatz gibt und sind dann gleich drei Tage hiergeblieben“, sagt die 69-Jährige. Die beiden verbringen den gemeinsamen Urlaub mit Radfahren und sind begeistert von der „schönen, grünen Landschaft“. „Bei der Visbecker Braut und bei der Tausendjährigen Eiche waren wir schon“, zählt das Ehepaar auf. „Wir landen immer da, wo uns der Wind hintreibt“, sagt Margret Schätzler – kurz darauf startet ihr Mann den Motor. Bestimmt landen sie bald wieder hier, sind sie sich sicher – dann bei hoffentlich besserem Wetter.