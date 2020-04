Tipps Für Festtage In Wildeshausen: Ostern ohne Oma und Opa gut planen

Wildeshausen Ostern steht vor der Tür. Für Familien – und speziell die Kinder – ist das in der Regel ein Grund zur Freude. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Wegen der Corona-Krise können österliche Traditionen meist nicht gefeiert werden. Wer einen Garten hat, kann von Glück reden. Dort können nach wie vor – meist am Ostersonntag – bunt gefärbte Eier im Gestrüpp und in den Beeten versteckt werden, und die Jüngsten dürfen auf Erkundungstour gehen. Was aber tun, wenn eine Familie im vierten Stock wohnt? Und auch das üppig zusammengestellte Osterfrühstück mit der Großfamilie muss ausbleiben, denn Kontaktsperren und das Separieren der Risikogruppen machen auch vor dem Fest nicht Halt.

Die Erziehungsberaterin und Entwicklungspsychologin Dr. Erika Butzmann aus Wildeshausen hat Tipps für Eltern, um die anstehenden Feiertage möglichst gut zu nutzen.

Wer keinen eigenen Garten hat, muss kreativ werden. Butzmann schlägt vor, viel an die frische Luft zu gehen, besonders bei dem angekündigten sonnigen Wetter. „Eltern können doch prima mit den Kindern in den Wald gehen und dort die Ostereier verstecken. Einer kann etwas vorgehen und den Wald erkunden und dabei die Eier verstecken.“ Das könne vielleicht sogar mehr Spaß machen als im eigenen Garten, da es im Wald bessere Verstecke gebe.

Und für wen das nicht infrage kommt: Wer sagt, dass eine Eiersuche in der Wohnung keinen Spaß machen kann?

Die meisten Familien feiern Ostern alle zusammen. Das geht in diesem Jahr nicht. Darüber können Kinder schon mal traurig sein, doch schon seit einigen Wochen ist der Besuch ja verboten. „Die Sache mit den Großeltern musste ja schon vor drei Wochen begründet werden“, meint Butzmann.

Die Psychologin ergänzt: „Die derzeitige Lage muss den Kindern gut erklärt werden. Bei Kindern unter vier Jahren kann man begründen, dass das Virus nur alte Leute richtig krank macht und die Großeltern deshalb geschützt werden müssen.“ Ganz kleinen Kindern könne man die ganze Problematik nicht erklären; erst im Schulalter verstünden die Kinder mehr davon. Butzmann ermutigt auch dazu, im Internet Inspirationen zu sammeln.