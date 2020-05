Tour Durch Altenheime: Wildeshauserin Elvira Fischer singt für Senioren

Wildeshausen Wer für die Musik lebt, der lässt sich nicht so schnell ausbremsen. Auch nicht von der Corona-Krise. Das dachte sich auch die Wildeshauser Sängerin Elvira Fischer. Sie nutzt die ansonsten auftrittsarme Zeit, um vor allem älteren Menschen eine Freude zu machen. Und so tourt sie derzeit durch Senioreneinrichtungen im Landkreis Oldenburg, in Bremerhaven und Bremen, um den Bewohnern ein etwas anderes Konzert zu spielen.

„Ich halte mich natürlich an die derzeit geltenden Regeln. Da, wo es geht, spiele ich im Garten und die Bewohner stehen an Fenstern oder auf Balkonen. Das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre“, beschreibt die Mittsechzigerin. Dabei gehe es ihr nicht um Verdienst – denn eine Rechnung schreibt sie nicht – sondern darum, „all jene zu erreichen, die ansonsten so etwas nicht erleben könnten.“ Und das funktioniere so gut, dass sie währenddessen selbst manchmal ganz gerührt ist.

„Zuletzt war ich im Wichernstift in Ganderkesee. Dort hatten die Bewohner große Herzchen gebastelt. Die haben sie bei den Liedern hochgehalten. Dann sah man keine Gesichter mehr, nur noch Herzen.“ Da hätte sie zwischendurch aufpassen müssen, den Text nicht zu vergessen. Ja, eine soziale Ader, die hat Elvira Fischer. „Ich stecke mein ganzes Herzblut in diese Auftritte. Als Abschluss-Lied singe ich häufig Hallelujah. Da ist es schon häufiger vorgekommen, dass Menschen angefangen haben zu weinen“, erinnert sich Fischer zurück. Durch ihre seichte Stimme habe sie das Gefühl, entstehe ein bisschen so etwas wie „Kirchenkonzert-Atmosphäre“. Das sei mitunter wirklich ergreifend, „und das ist die beste Bestätigung für mich“, fasst Elvira Fischer zusammen.

Bestätigung kommt indes auch gerade aus einer anderen Richtung. Bei der NDR-Hitparade ist ihr Song „Lisa“ in die Neuvorstellungen aufgenommen worden. „In dieser großen Krise empfinde ich das als großes Glück“, äußert sich die Sängerin. Das Lied bedeute ihr immens viel. Eigentlich sollte die Single bei der „Leukin Gala“ im Frühjahr im ostfriesischen Ostrhauderfehn vorgestellt werden, doch wegen der Corona-Pandemie kam es dazu nicht. Leukin ist ein Verein, der sich um leukämie-erkrankte Kinder kümmert. Der Text dreht sich um ein Mädchen, das an Knochenkrebs erkrankt ist. „Ich kenne das Leid. Als Kind lag ich selbst ein ganzes Jahr lang im Krankenhaus, konnte nicht laufen. Ich kann es nachfühlen und bin so dankbar für alles, was danach geworden ist“, äußert sich Elvira Fischer. Trotz – oder gerade wegen – Corona, sei es wichtig, die „Menschen anzuschubsen und ihnen zu zeigen, dass es auch noch andere Dinge auf der Welt gibt.“ Das Virus sei schlimm, „aber wir können jetzt trotzdem nicht alles andere vergessen“, bezieht Fischer Stellung.

Auf dem Plan hat die Sängerin in den kommenden Wochen noch einige Senioreneinrichtungen, als nächstes macht sie Halt in Oldenburg. „Mittlerweile kommen auch Anfragen von weiter weg. In Bayern habe ich auch einige Bekannte. Aber es ist eine unheimlich persönliche Sache, deshalb muss es auch passen“, äußert sie sich.

Aber aus noch einem weiteren Grund will Elvira Fischer unbedingt weiter auftreten. „Alles ist gerade so unsicher und verrückt. Ich möchte den Menschen zeigen, dass ich noch für sie da bin.“