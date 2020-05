Touren durch die Alexanderkirche

Wildeshausen Leider kann der traditionelle ökumenische Gottesdienst auf der Burgwiese am Himmelfahrtstag in dieser besonderen Zeit nicht gefeiert werden. Dafür aber gibt es ein besonderes Angebot der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde: Sie lädt am Donnerstag, 21. Mai, zu einer besonderen Gottesdiensttour ein. Dazu ist die Kirche von 10 bis 12 Uhr nicht nur geöffnet, sondern es hält sich dort auch das Touren-Begleitungsteam auf. Dazu gehören: Pastorin Beatrix Konukiewitz, Vikarin Franziska Kempke und Pastor Markus Löwe.

Es gibt keine gemeinsame Anfangszeit, jeder kann in dieser Zeit kommen, wann er will. Musik, Predigtgedanken, Gebete, Segen sind von 10 bis 12 Uhr in der Kirche „vorrätig“. Das Touren-Angebot besteht aus verschiedenen Stationen in der Alexanderkirche, an denen die Teilnehmenden an Geist und Seele „auftanken“ dürfen. Selbstverständlich werde dabei auf die wichtigen Abstands- und Hygieneregeln geachtet, heißt es.

