Übergangs-Orgel In Wildeshausen Angekommen: 310 Pfeifen erklingen in Alexanderkirche

Wildeshausen Etwas ungewohnt klingt die „neue“ Orgel in der Alexanderkirche schon – und auch ihr Anblick direkt neben dem Altar ist durchaus besonders. Sein „Opus 1“, sein erstes Instrument, hat Orgelbaumeister Gerald Woehl aus Marburg gemeinsam mit seinem Sohn und Orgelbauer Claudius May-Woehl am Montag in Wildeshausen aufgebaut. Sie dient als Übergangslösung bis die neue Woehl-Orgel auf der Empore ihren Platz findet.

„Das ist ein schönes Zeichen der Familie Woehl, dass sie uns ihre erste Orgel zur Verfügung stellt“, freute sich Pastor Markus Löwe. 1967 habe sein Vater seine erste Orgel gebaut – „und danach hat er aufgehört zu zählen“, sagt Sohn Claudius May-Woehl und lacht. Die beiden Orgelbauer haben das Instrument nach der rund 350 Kilometer langen Reise aufgebaut und gestimmt. Der Klang aus rund 310 Pfeifen wird in den nächsten Monaten in Wildeshausen zu hören sein.

Kantor Ralf Grössler freut sich, dass es eine Übergangslösung gibt – auch wenn er sich an die neue Position der Orgel erst noch gewöhnen muss. Prominent platziert, direkt neben dem Altar – von dort erfüllt das recht kleine Instrument die gesamte Kirche mit ihrem Klang.

Ende Juli geht es derweil auf der Empore weiter, dann rücken die Betonbauer an, kündigt Pastor Löwe an. Und voraussichtlich ab September wird Familie Woehl wieder in Wildeshausen sein. „Die neue Orgel ist soweit fertig. Wir werden die Vormontage nun noch in der Werkstatt vornehmen, das war so nicht geplant. Aber geht es vor Ort etwas schneller und wir sparen Zeit“, sagte Claudius MayWoehl.

Corona-bedingt hatte sich der Abtransport der alten Orgel verzögert, so dass das ganze Projekt etwas hinter dem Zeitplan liegt. Corona-frei ist dagegen die Luft, die aus dem neuen Instrument strömen wird. „In Orgeln werden seit gut einem Jahrzehnt zur Vorbeugung gegen Schimmelbildung sogenannte Hepa-Filter eingebaut, die auch das Coronavirus filtern könnten. Je mehr man also auf der Orgel spielt, desto besser ist die Luft“, erzählte Orgelbauer Claudius May-Woehl am Rande des Aufbaus.