Unterhaltung: Konzert mit drei Wildeshauser Musikern

Wildeshausen Mit einem Programm, das Titel von „schon lang‘ nicht mehr gehört“ bis hin zu aktuellen Songs umfasst, tritt das Akustik-Trio „VoLuMe“ am Sonntag, 26. Juli, anlässlich der Sommerkonzerte auf der Burgwiese in Wildeshausen auf. Beginn ist um 11.30 Uhr.

Ende 2019 kreuzten sich die Wege der in Wildeshausen geborenen und aufgewachsenen Musiker Melissa Schmidt, Ludger Jüchter und Volker Bauer. Schnell ergab sich ein gemeinsamer Weg und damit auch der Bandname, welcher aus den drei Anfangsbuchstaben der Vornamen der Musiker besteht.

„VoLuMe“ blickt auf reichlich musikalische Erfahrung zurück. Melissa Schmidt war seit vielen Jahren als Sängerin aktiv (Gospelchor, Akustikduos und unter anderem in der Band „Daddy´s Pride“). Ludger Jüchter war schon immer in mehreren Projekten gleichzeitig unterwegs. Als Gitarrist in einer Partyband, in der Rockformation „Rockaholic“ und aktuell im Akustikduo „Uli & Lui“. Auch war er lange Zeit als Gitarrenlehrer für die Volkshochschule in Wildeshausen aktiv. Volker Bauer war unter anderem fast zwei Jahrzehnte lang Gitarrist und Sänger bei der Partyband „Face to Face“.

Zusammen bietet die Band ein sorgfältig durchgemixtes Repertoire mit Songs zum Mitsingen und Füße wippen, auf das sich die Besucher des Sommerkonzertes freuen können.