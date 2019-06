Wildeshausen Pago Balke und die Zollhausboys kommen am Freitag, 8. November, wieder nach Wildeshausen und präsentieren ihr neues Programm „Die Zollhausboys 2“. Mit Gesang, Erzählungen und Tanz bringen die drei jungen Syrer Ismael Foustok, Azad Kour und Shvan Sheikho ihre von Flucht und Vertreibung geprägten Biografien auf die Bühne, geben aber auch Einblicke in das Thema „Ankommen in Deutschland“ und ihr Leben als Bremer Neubürger. Unter Mitwirkung von Kabarettist Pago Balke, Musiker Thomas Kriszan (Piano, Akkordeon) und Sängerin Selin Demirkan erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm.

Veranstaltungsbeginn ist um 19.30 Uhr im Saal des Alten Rathauses, Am Markt 1, in Wildeshausen. Die VHS Wildeshausen bittet um frühzeitige Anmeldung unter Telefon 044 31/716 22. Der Eintritt kostet 20 Euro, für Frühbucher nur 18 Euro.