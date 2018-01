Wildeshausen Er atmet einmal durch, schließt kurz die Augen, bewegt die Lippen. So, als wolle er sichergehen, dass der Text sitzt. Der Schlagzeuger im Hintergrund gibt mit den Drumsticks den Takt an, der Gitarrist spielt die ersten Töne des Titels „Enter Sandman“. Nach den ersten Tönen legt er los: Der elfjährige Wildeshauser Klaas Müller singt mit Hingabe den Klassiker von Metallica. Das Publikum jubelt. Das Video von Klaas ist seit Sonntag auf der Internetseite des TV-Senders Sat 1 zu sehen. Denn der Elfjährige stand nicht auf irgendeiner Bühne: Er tritt in der Sendung The Voice Kids auf.

Rückblick: Klaas Müller und Marcel Mirsa, Mitglieder der Wildeshauser Band The Blue Lights, waren am 24. Oktober während der Bandprobe in Wildeshausen von einem Kamerateam überrascht worden. Der Grund: Moderator Thore Schölermann überbrachte den beiden die Nachricht, dass sie bei „The Voice Kids“ dabei sein werden (NWZ berichtete).

Im November war es so weit: Die beiden zeigten einzeln vor Publikum und den Jury-Mitgliedern Nena und Larissa Kerner, Mark Forster und Max Giesinger ihr Können. Wie der Auftritt ankam, war nur denen bekannt, die dabei waren – bis jetzt. In dem Video ist zu sehen, dass der Auftritt von Klaas begeistert. Alle Jury-Mitglieder drücken nach kurzer Zeit den roten „Buzzer“, allen voran Nena und Tochter Larissa, und tanzen daraufhin. In anderen Sequenzen ist zu sehen, wie Moderator Schölermann sowie die Familien von Marcel und Klaas und Bandleiter Thomas Milowski hinter der Bühne mitfiebern. Einen Spitznamen hat sich Klaas mit seinem Auftritt erarbeitet: „Darf ich dich Heavy Metal-Klaas nennen?“, fragt Mark Forster. Wie der Auftritt von Marcel lief, ist noch nicht bekannt. Wer aber bei Minute 2.43 des Videos aufpasst, hört, wie Schölermann zu ihm sagt: „Ihr seid beide weiter.“ Für welchen Coach sich Klaas entschieden hat, ist noch nicht bekannt.

Die Folge, in der sein kompletter Auftritt zu sehen ist, wird nämlich erst am 11. Februar auf dem Sender Sat 1 ausgestrahlt. Bis dahin bleibt abzuwarten, wie es ab Runde zwei weitergeht.